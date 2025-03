Review Galaxy S25 Ultra: Los pros y contras del nuevo buque insignia de Samsung

En CNN Bits tuvimos la oportunidad de probar durante algunos días el nuevo buque insignia de la marca surcoreana. Revisa lo que descubrimos.

(Review) – Hace algunas semanas, Samsung presentó oficialmente en Chile su nueva serie Galaxy S25, la que incluye los modelos S25 Ultra, S25+ y S25, una línea de teléfonos celulares que, según la compañía surcoreana, destaca por integrar funciones avanzadas de Galaxy AI.

Cuando fue presentado, TM Roh, presidente y jefe del negocio de Mobile eXperience de Samsung, sostuvo que “la serie Galaxy abre la puerta a un sistema operativo integrado con IA que cambia fundamentalmente cómo usamos la tecnología y cómo vivimos nuestras vidas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Samsung Chile (@samsungchile)

“Las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios, por eso hemos evolucionado Galaxy AI para ayudar a todos a interactuar con sus dispositivos de manera más natural y sencilla, confiando en que su privacidad está protegida”, agregó Roh en el marco del pasado Unpacked.

A lo largo de varios días tuve la oportunidad de usar el nuevo Galaxy S25 Ultra y puse prueba sus principales novedades: jugué, navegué en redes sociales, trabajé, escuché música largas jornadas y vi una gran cantidad de videos, entre otras cosas, para poder evaluarlo en distintos contextos.

¿Qué tal su diseño?

Como todo entra por la vista, lo primero es analizar su diseño. Comparado a los modelos anteriores con sus esquinas rectangulares más afiladas, el S25 Ultra tiene un diseño más redondo, por lo que se “clava” menos en la mano que, por ejemplo, el S24 Ultra, aunque de todas formas me parecen demasiado afilados.

Su marco de titanio mantiene su resistencia habitual y sus biseles más delgados permitieron ampliar ligeramente la pantalla, pasando de 6,8 pulgadas del S24 Ultra a 6,9. También es algo más delgado y pesa 14 gramos menos que su predecesora, por lo que, dejando de lado sus esquinas, es bastante cómodo de usar.

La gama de colores no es especialmente amplia. Samsung ofrece Negro Titanio, Gris Titanio, Azul Titanio, además de Verde Jade Titanio, Negro Intenso Titanio y Oro Rosa Titanio, aunque estos tres últimos son exclusivos de Samsung.cl. Probé el Azul Titanio y me pareció sobrio, equilibrado, con estilo y no muy llamativo.

Profundizando en el tema de su pantalla, esta roza la perfección, lo cual es notable considerando lo impresionante que ya era la del S24 Ultra. Además, como ya mencioné, su tamaño aumentó gracias a sus biseles más delgados, lo que la convierte en un lienzo perfecto para disfrutar de películas, juegos y mucho más.

A pesar de la modificación en el chasis, el diseño en general se mantiene casi intacto. De todas formas agradezco la reducción de peso, logrado pese a ser más alto que el modelo anterior, y en general, lo puedo calificar como un dispositivo de gran pantalla que se siente cómodo en la mano y es un agradable de usar.

Cámara y acción

Vamos a la cámara. Sobre ello, el Galaxy S25 Ultra mantiene prácticamente el mismo hardware de cámara que su predecesor, excepto por una gran mejora en el sensor ultra gran angular, que pasa de los 12 MP del S24 Ultra a los 50 M. Esta actualización permite capturas más detalladas y mejor calidad en las fotos macro.

El resto del sistema de cámaras se mantiene sin cambios, puesto que cuenta con un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x, otro teleobjetivo de 10 MP con zoom 3x y una cámara frontal de 12 MP, los que también se encuentran en el modelo anterior. En general, esperaba más novedades.

Samsung asegura mejoras en el zoom en comparación con versiones antecesoras. Sin embargo, es importante señalar que el zoom digital de 100x continúa ofreciendo resultados decepcionantes, manteniendo la tendencia de años anteriores (esto se puede apreciar en las fotos abajo, donde a mayor detalle peor la imagen).

Con todo, pese a la falta de mayores novedades (las que considero necesarias considerando el valor que alcanza este dispositivo), el Galaxy S25 Ultra sigue siendo uno de los referentes en fotografía móvil. Los lentes y sensores son excelentes, siendo capaces de capturar muchos detalles, además de colores ricos y vibrantes.

Rendimiento

Sobre rendimiento, impresiona la perfecta combinación entre potencia y eficiencia, ya que no hubo desafío que no pudiera superar, lo que se debe al nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, respaldado por 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Es simplemente uno de los dispositivos más veloces que he probado.

Abrí y cambié entre múltiples aplicaciones sin esfuerzo, pasando de Spotify a YouTube o Instagram y otras, manteniendo un rendimiento impecable, sin signos de fatiga. En el apartado gaming también es una máquina, ya que disfruté títulos exigentes como el Genshin Impact con una fluidez destacable en todo momento.

En términos generales, durante mis pruebas, la experiencia de rendimiento que tuve fue muy similar a la del modelo anterior, por lo que, en otras palabras, es una auténtica bestia, puesto que puede manejar cualquier tarea sin problemas, sin el más mínimo atisbo de lag y ofreciendo una velocidad y fluidez destacables.

Reflexiones finales

En términos generales, el Galaxy S25 Ultra me ha dejado una muy buena impresión . Su avanzada inteligencia artificial, la calidad de su pantalla, su sistema de cámaras de alto nivel, su rendimiento excepcional y su batería duradera lo consolidan como un smartphone insignia sobresaliente.

El parecido con su predecesor es evidente, pero lejos de ser un aspecto negativo, refuerza lo bien logrado que estaba el S24 Ultra. Ahora, con este nuevo modelo, obtenemos un diseño más refinado , un procesador más potente y mayor eficiencia energética sin cambiar la capacidad de la batería.

Especialmente para quienes tienen un S21 o S22 y desean mantenerse dentro del ecosistema de Samsung, esta actualización podría ser una opción a considerar.

Ficha técnica

Dim ensiones: 162,8 x 77,6 x 8,2mm

Peso: 218 gramos

Pantalla delantera: 6,9 pulgadas, resolución Quad HD+, AMOLED LTPO, 120 Hz y Gorilla Glass Armor 2

Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Memoria RAM: 12 GB

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Batería: 5.000 mAh, 45 W carga rápida

Sistema operativo: Android 15 basado en One UI 7

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Cámara principal: 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP

Zoom cámara principal: zoom óptico de 3x y 5x, zoom de calidad óptica de 2x y 10x (habilitado por el sensor de píxeles adaptable) y zoom digital de hasta 100x

Colores: Azul Titanio, Negro Titanio, Gris Titanio, Negro Intenso Titanio, Verde Jade Titanio, Oro Rosa Titanio

¿Cuánto cuesta la serie Galaxy S25 y dónde se pueden comprar?