Review de los AirPods Pro 3: Menos ruido, más claridad y un ajuste que lo cambia todo

En CNN Bits pudimos probar los nuevos audífonos de Apple durante varias semanas para testearlo en diversas instancias.

(Review) — El pasado mes de septiembre, Apple presentó junto a su renovada familia de iPhones los nuevos AirPods Pro 3.

John Ternus, vicepresidente sénior de Hardware Engineering de Apple, afirmó en dicha oportunidad que con su llegada “los audífonos más populares del mundo dan un salto increíble, y brindan una calidad de sonido fenomenal y la mejor Cancelación Activa de Ruido del mundo en audífonos in-ear inalámbricos”.

Lee también: Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en conectar celulares directo a satélites Starlink

“Cuentan con un ajuste mejorado y más estable para aún más personas, así como un sensor de la frecuencia cardíaca, mayor duración de la batería y Traducción en Vivo con Apple Intelligence (el sistema de inteligencia personal de Apple), por lo que llevan la experiencia de audio personal al siguiente nivel”, agregó Ternus.

En CNN Bits pudimos probar estos audífonos durante varias semanas para testearlo en todas las instancias posibles: en conciertos (en concreto el que dio Dua Lipa en el Nacional), para trabajar en la oficina rodeada de muchas personas, en el Metro en pleno horario punta, caminando en el centro de Santiago, participando en masivas corridas y más.

A simple vista se parecen muchísimo a los AirPods Pro 2, ya que poseen la misma estética y la sensación se repite, lo que me hizo pensar que quizás sería una actualización menor, pero después de casi un mes de utilizarlo entendí que el cambio no está en lo que se ve, sino en lo que se escucha (o no se escucha) y, sobre todo, en cómo se siente.

Hablemos de diseño

Ya mencioné que, visualmente, los AirPods Pro 3 son casi mellizos de los Pro 2, pero al colocártelos la diferencia se vuelve evidente. El ángulo del auricular y la forma del cuerpo están ligeramente modificados, lo que hace que se acomoden con más naturalidad al contorno del oído. Ya no sientes que debes presionar para que queden firmes; simplemente encajan.

Apple ahora incluyó cinco tamaños de almohadillas con una estructura híbrida: silicona por fuera y una ligera espuma por dentro. Esa combinación permite un sellado más firme, pero sin la incomodidad típica de los materiales rígidos, adaptándose mejor al canal auditivo y reduciendo la presión, incluso después de varias horas de uso continuo.

Algo que noté con el tiempo es que ya no sentía esa ligera inseguridad de que se caigan, incluso caminando rápido o trotando, puesto que no se mueven y tampoco generan molestia. Al volver a usar los Pro 2, efectivamente los sentí algo más flojos y menos ergonómicos. (Disclaimer: si ya de por sí los audífonos tipo tapón te disgustan, esta no será la excepción).

La joya de la corona

Soy de las que usan activamente la cancelación de ruido, no solo en el transporte público, sino también para leer, trabajar o simplemente cuando me quiero desconectar un rato. Por eso, esta era la mejora que más curiosidad me generaba. Y sí, se nota. No eliminan el ruido bruscamente, sino que lo suavizan, casi como si lo empujaran hacia el fondo.

La cancelación activa mejoró más de lo que esperaba, ya que no se siente artificial, no da la sensación de estar aislado, solo elimina lo innecesario, por lo que diría que es un tipo de silencio que no busca impacto, sino naturalidad, lo que comprobé varias veces en el metro y en calles con mucho tráfico, como avenida Providencia a plenas 16:00 horas.

El modo transparencia también ganó naturalidad, ya que las voces suenan como si no llevaras nada en los oídos y puedes conversar o caminar con más seguridad. El modo adaptativo, por su lado, es especialmente útil cuando caminas por la calle, puesto que reduce automáticamente los ruidos fuertes, pero mantiene los importantes (no hace magia, pero sí evita distracciones).

¿Qué tal el sonido?

En cuanto al sonido, no hay un salto tan grande como en la cancelación, pero sí hay refinamiento. Lo primero que noté fue una mejor definición en las voces, más claridad y separación entre instrumentos. Los graves tienen más presencia, pero están más controlados; no vibran ni se sienten exagerados, todo suena más limpio y equilibrado.

Se adaptan bien a distintos estilos musicales: en temas acústicos se perciben los detalles, ese aire entre instrumentos y voces, mientras que en canciones más movidas mantienen el impacto sin perder nitidez. A veces suenan demasiado pulidos, casi demasiado ordenados, lo que puede restar un toque de calidez, pero mantienen una excelente calidad.

El audio espacial sigue siendo un punto fuerte, sobre todo para ver películas o series en dispositivos Apple (lo puse a prueba en más de alguna maratón de fin de semana). No lo uso todo el día ni para cosas como escuchar música, pero cuando lo activo, hace que la experiencia se sienta mucho más envolvente, especialmente con seguimiento de cabeza.

Rendimiento (batería)

La batería no es revolucionaria, pero sí más confiable. Con cancelación activa dura cerca de ocho horas, y en uso real se aproxima bastante, incluso con llamadas y cambios de modo, así que cuando lo usé no me preocupé de quedar sin audífonos a media jornada.

El estuche también gana importancia con su carga rápida y compatibilidad con USB-C, MagSafe y carga inalámbrica. No es el más potente del mercado, pero se compensa con velocidad, ya que en pocos minutos ya tienes batería suficiente para seguir varias horas más.

A modo de resumen, diría que no es un salto espectacular, pero sí uno que aporta tranquilidad, algo que se agradece cuando eres como yo y los usas todos los días y por muchas horas.

Los extras

Una de las funciones más llamativas está en el sensor que permite medir el ritmo cardíaco . No reemplaza un reloj inteligente, pero funciona bien para quienes hacen deporte y a veces salen sin él (se activa desde la app Fitness o alguna compatible y entrega datos básicos, pero suficientes para un control rápido).

La traducción en tiempo real es otra novedad interesante: Cuando hablas con alguien en otro idioma, puedes escuchar la traducción directamente en los AirPods, mientras que la otra persona ve el texto en el iPhone. Si ambos tienen AirPods Pro, incluso pueden escucharla simultáneamente.

Conclusiones finales