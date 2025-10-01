Review iPhone Air: Probamos el nuevo “peso pluma” de Apple y esta es nuestra conclusión

En CNN Bits probamos el nuevo iPhone Air y analizamos en detalle su diseño, rendimiento, cámara, batería y todo lo que ofrece esta versión ultraligera.

Tras largos meses de especulaciones, Apple presentó su nueva familia de teléfonos celulares: el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Uno de los que más llamó la atención fue el Air, catalogado por la compañía como el “iPhone más delgado de todos”, desatando gran curiosidad entre expertos y no expertos.

Entonces, John Ternus, vicepresidente sénior de Hardware Engineering de Apple, afirmó que “es tan poderoso y, al mismo tiempo, tan increíblemente delgado y ligero que realmente tendrás que verlo para creer. Es uno de esos saltos en diseño e ingeniería que solo son posible gracias a la innovación propia de Apple, y en especial de los chips de Apple”.

“Se suma a la familia iPhone para ofrecer funcionalidades avanzadas que los usuarios no van a poder creer, como un rendimiento pro, un sistema de cámara Fusion de 48 MP muy versátil, la innovadora cámara frontal Center Stage y una gran duración de la batería para todo el día. Todo esto en un diseño revolucionario que parece sacado del futuro”, agregó.

Las promesas eran muchas y, por ende, las expectativas altas. En CNN Bits pudimos probar el iPhone Air durante algunos días tras su llegada a Chile para ponerlo a prueba: vimos películas, escuchamos música, sacamos fotos, trabajamos y navegamos largas horas en redes sociales (disclaimer: en esta oportunidad no lo tiramos al piso para probar su resistencia a caídas).

Diseño: todo parte por la vista (y las manos)

Nada más sacar el iPhone Air de la caja, la primera impresión es la de un teléfono sorprendentemente ligero, cumpliendo a cabalidad con la promesa que se nos hizo durante el lanzamiento. Con 5,6 milímetros de grosor y 165 gramos de peso, se siente cómodo incluso al usarlo durante varias horas y efectivamente es el iPhone menos pesado que he tomado.

Al principio pensé que un modelo más liviano no hacía tanta diferencia, pero después de unos días noté la diferencia y, pese a su delgadez, mantiene una estructura sólida y bien equilibrada (frente de Ceramic Shield 2 y parte posterior de Ceramic Shield), por lo que nada en su construcción transmite fragilidad, y el titanio pulido en los bordes le da un toque elegante.

Eso sí, su peso ligero hace que sea un poco más resbaladizo y, si bien no tuve caídas, más de una vez sentí que se me quería escapar de la mano. Además, la “meseta” trasera —donde están el módulo de cámara, el altavoz y el chip— provoca que el teléfono se tambalee si lo apoyamos en la mesa (no es algo grave, pero sí un detalle que puede llegar a molestar).

El diseño ultrafino es, sin duda, su mayor atractivo: Apple logró un equilibrio entre elegancia y portabilidad que se nota en el día a día, aunque la sensación resbaladiza sin funda (se le podría agregar, pero perdería su principal encanto) y la meseta son pequeños detalles a considerar.

Pantalla y audio

Apple aseguró que la Pantalla del iPhone Air era la mejor que habían desarrollado hasta ahora y puedo decir que sí se pusieron al día en este aspecto. El iPhone Air incorpora la tecnología ProMotion que antes era exclusiva de los modelos más caros, lo que implica desplazamientos mucho más fluidos, animaciones suaves y una experiencia general más agradable.

La calidad de imagen es excelente. Su pantalla Super Retina XDR con resolución 2.736 x 1.260 píxeles y densidad de 460 ppp se ve nítida y vibrante, con colores bien calibrados y excelente contraste. Ver películas en Dolby Vision, videos en YouTube o simplemente moverse toda la tarde de red social en red social se siente mucho mejor gracias a esa fluidez.

El brillo (de hasta 3,000 nits en exteriores) es otro de sus puntos fuertes. Al exterior alcanza fácilmente el máximo sin perder legibilidad, aunque después de un uso prolongado a pleno sol el brillo tiende a bajar para evitar sobrecalentamiento. Un punto en contra aquí podrían ser los reflejos, ya que, aunque se agregó una capa antirreflejante, su efecto no es muy notorio.

Uno de los aspectos que más me decepcionó del iPhone Air es el apartado de audio. Entre los recortes que Apple hizo en este modelo destaca la eliminación del altavoz inferior, sacrificio realizado para ganar espacio interno y aumentar la autonomía. El resultado: solo tenemos un altavoz superior, por lo que no hay sonido estéreo y los graves pasan casi desapercibidos.

Hablemos de la cámara

Aquí es donde el Air muestra sus mayores limitaciones. Apple decidió tomar un camino distinto, apostando por la simplicidad en lugar de seguir la tendencia de sistemas fotográficos complejos. El resultado es un dispositivo que cumple en lo esencial, pero que deja varias ausencias difíciles de pasar por alto si la fotografía es una prioridad.

La cámara trasera de 48 MP con tecnología Fusion —que promete ser el “equivalente a tener cuatro lentes”— ofrece fotos correctas en buena luz, pero carece de ultra gran angular y teleobjetivo, lo que limita la creatividad y el encuadre. El zoom x2 es digital, y aunque el resultado es aceptable, no iguala la versatilidad de otros modelos recientes.

La cámara frontal de 18 MP con Center Stage es uno de los puntos fuertes. Mantiene el rostro centrado durante grabaciones y selfies, incluso cuando se sostiene el teléfono en vertical. La función Dual Capture, que permite grabar con ambas cámaras a la vez, también es resaltable, siendo especialmente útil para creadores de contenido o momentos familiares.

En la práctica, el Air es suficiente para fotos casuales y selfies bien encuadradas, pero para fotografía avanzada o paisajes urbanos amplios, las limitaciones son más evidentes. Diría que puede ser útil para quienes buscan una experiencia sencilla y funcional en el día a día, más que para los usuarios que quieren exprimir cada posibilidad creativa de la cámara.

El toque Pro: ¿Qué tal el rendimiento?

Bajo su delgado cuerpo, el iPhone Air esconde el potente chip A19 Pro (que viene con un CPU y Neural Engine mejorados), que es el mismo que tienen los modelos Pro. En el uso diario, el rendimiento es impecable: aplicaciones que se abren al instante, juegos que corren sin problemas y un sistema operativo (iOS 26) que se siente más fluido que nunca.

En tareas intensivas como juegos AAA, tales como Genshin Impact o Assassin’s Creed Mirage, o para grabación de videos en 4K, el equipo tiende a calentarse, sobre todo en la zona de la “meseta” (el módulo de cámara). Esto no afecta demasiado el rendimiento, pero sí se nota. Tras unos minutos sin exigirlo, vuelve a su temperatura normal.

Hay que destacar que el Air funciona únicamente con eSIM, que libera espacio interno y ofrece una mayor seguridad, aunque puede ser un cambio para quienes no están familiarizados con esta tecnología (que parece llegar para quedarse). En general, ofrece potencia suficiente para el día a día sin convertirse en un teléfono pensado para usuarios extremos o gamers.

Batería

La autonomía es otro punto a mejorar, aunque debo reconocer que fue mejor de lo que esperaba inicialmente debido a su delgadez. Con un uso moderado —mensajes, redes sociales, llamadas y fotos— la batería alcanza alrededor de 11 horas totales, mientras que con un uso más intenso puede quedarse justo al final del día.

La capacidad de 3.149 mAh se siente limitada si se planea un día entero de videollamadas, juegos o grabación: para jornadas ligeras, cumple; para usuarios exigentes, requerirá recargas intermedias. Apple priorizó diseño y ligereza sobre autonomía, lo que se entiende, pero es una consideración si necesitas un dispositivo capaz de aguantar jornadas completas sin pausas.

Reflexiones finales

El iPhone Air propone una mirada distinta dentro del ecosistema de Apple, priorizando el diseño, la ligereza y la experiencia cotidiana por sobre aspectos como la versatilidad fotográfica o la experiencia multimedia. Está pensado para un público que valora la portabilidad y el equilibrio entre forma y funcionalidad, más quizás que el máximo rendimiento técnico.

Demuestra el talento de la compañía para combinar diseño y rendimiento en un formato delgado y elegante, pero también evidencia los sacrificios que implica esa apuesta. La autonomía algo limitada, la ausencia de cámaras más versátiles y un precio elevado hacen que este modelo puede que no sea la opción más obvia a la hora de elegir un iPhone.

De todas formas, estos sacrificios pueden parecer aceptables si se busca un teléfono manejable, bonito y confiable en rendimiento cotidiano. Esta nueva propuesta no busca reemplazar a los modelos más avanzados, sino ampliar las opciones dentro de la gama y, en ese contexto, la pregunta queda abierta: con un precio que parte en $1.299.990, ¿ofrece lo suficiente para justificar la inversión?

Ficha técnica