Resident Evil 6 “demake”: La historia de la reinvención invertida que recordó qué es lo que hace grande a la saga

Una versión fan del juego de Capcom deja atrás la acción desbordada y apuesta por cámaras fijas, escasez de recursos y tensión constante, reimaginando por completo la experiencia.

Resident Evil 6 fue, para muchos, el momento en que la saga quedó más lejos de sus raíces. Explosiones, persecuciones y secuencias con alma de blockbuster marcaron una entrega que quiso empujar hasta el límite la fórmula que parecía haber llevado a la serie a su punto más alto con Resident Evil 4.

Pero ahí estuvo el error: entendió el éxito de ese juego como una victoria de la acción, cuando en realidad su grandeza estaba en el equilibrio.

La travesía de Leon S. Kennedy en España para rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, su choque con Las Plagas y su enfrentamiento con Osmund Saddler no funcionaban solo por los disparos, los enemigos o el ritmo. Funcionaban porque todo eso convivía con los pilares que hicieron grande a Resident Evil: tensión, administración de recursos, sensación de vulnerabilidad y una amenaza constante que obligaba a mirar cada rincón con cautela.

Resident Evil 6, en cambio, abrazó con fuerza el primer componente y dejó atrás el segundo. Y ahí se le escapó la esencia.

Por eso resulta tan llamativo que un “demake” hecho por fanáticos en 2022 haya logrado algo que el juego original nunca consiguió del todo: hacer que Resident Evil 6 se sintiera, por fin, como un Resident Evil.

La propuesta imagina cómo habría sido esta entrega si hubiera nacido bajo otra lógica, una mucho más cercana al survival horror clásico. Y en esa reinvención invertida —menos ambición visual, menos ruido, menos exceso— aparece con nitidez todo lo que la versión original había olvidado.

El contraste con Resident Evil 6 original sigue siendo evidente, incluso en una recreación tan acotada. Donde ese juego apostaba por el exceso, esta pieza hecha por fanáticos reduce todo a lo mínimo: un espacio contenido, una cámara fija y una atmósfera que incomoda. No intenta rehacer la experiencia completa. Le basta con sugerir otra dirección.

Y esa sugerencia no queda en el aire. De alguna forma, ya fue validada por la propia saga.

Porque después de Resident Evil 6, Capcom tomó una decisión que en su momento pareció arriesgada, pero hoy se entiende como inevitable: volver a lo esencial. Resident Evil 7 no solo cambió la perspectiva a primera persona, también recuperó el control del ritmo, la escasez de recursos y la sensación de fragilidad que habían quedado relegadas.

Así también, fueron reestrenadas por medio de remakes las entregas que sí abrazaban su nucleo survival horror.