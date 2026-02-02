Rebajas de febrero: Steam, Epic y las ofertas que no te puedes perder

Plataformas de videojuegos como Steam y Epic Games arrancan febrero con un calendario cargado de eventos y ofertas destacadas para sus jugadores aprovechando los festivales temáticos y rebajas previas a grandes lanzamientos. Aquí hay algunas novedades que puedes revisar.

Mientras Steam se prepara para abrir las puertas al Festival de Mecanografía (del 5 al 9 de febrero), basado en experiencias rítmicas y de escritura, diversas editoras comenzaron a activar rebajas relevantes: la primera de ellas es la franquicia de Fallout con descuentos de hasta 80% en juegos emblemáticos como Fallout 76, Fallout 4: GOTY, entre otros.

Otros juegos que aparecen con rebajas tentadoras pueden ser los aclamados de Rockstar Games, ya que diversas versiones de Grand Theft Auto se presentan con descuentos que oscilan entre el 50% y 70%. Asimismo, Red Dead Redemption 2 se presenta con un 75% de descuento a tan solo 13.500 pesos.

Otras novedades

Para los amantes del terror, Dead by Daylight estrenó un capítulo en colaboración con Stranger Things, incluyendo personajes jugables como Eleven, Dustin y Vecna. Además de un nuevo mapa y mucho más en su nuevo contenido descargable que vale 7.200 pesos.

Por su parte, Epic Games le da una rebaja de 10% a la versión Deluxe del juego del año de 2025 Clair Obscur: Expedition 33. Paralelamente, pone en oferta al clásico de la cocina Overcooked! 2 en su versión Gourmet (que incluye contenido extra) a 3.800 pesos.