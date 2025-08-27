Qué trae “Tierras sin ley”, la expansión de Helldivers 2

En esta actualización los nuevos y los ya preparados reclutas conocerán qué hay más allá del velo de la Penumbra.

El momento de incursionar hacia nuevos territorios finalmente llegó para los fanáticos de Helldivers 2, ya que con la llegada de septiembre también estará disponible su expansión “Tierras sin ley”.

En esta actualización los reclutas deberán salir más allá de lo que cubre la Penumbra, debiendo enfrentar a los termínidos conocidos y también nuevas especies que presentan al mismo tiempo nuevas amenazas.

Así desde el 2 de septiembre las y los jugadores podrán disfrutar de “Tierras sin ley”.

Entra en la Penumbra

Al fin llegó la hora de descubrir qué hay más allá del velo de la Penumbra que cubre a estos planetas que llamamos colmenas planetarias. Prepara a tu escuadrón para desaparecer en la niebla y descubrir nuevos peligros, ya sean estructuras imponentes construidas por los termínidos o los horrores que acechan debajo de las superficies de los planetas.

Terrores en lo alto y en lo bajo

Los pocos informes de inteligencia de la Penumbra con los que contamos hablan de una nueva especie de guerreros, espetabilis y embestidores termínidos que, al detectar una amenaza, se entierran y comienzan a moverse hacia su presa. Cuando están lo suficientemente cerca, salen del suelo y atacan.

Recupera colmenas planetarias

Los Helldivers también enfrentarán nuevos desafíos durante la liberación de las colmenas planetarias, como escoltar una plataforma petrolera móvil, localizar y destruir el pulmón de la colmena, entre otros.

Bono de guerra premium Remolinos de polvo

No te enviaremos a una colmena planetaria sin el mejor equipamiento que tenemos disponible, Helldiver. El Ministerio de Defensa ha acelerado el desarrollo del Bono de guerra Remolinos de polvo, que garantizará la supervivencia en las condiciones más duras que estos mundos tienen para usar en tu contra.

En este bono encontrarás armas y estratagemas como: