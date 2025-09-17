PS5 habilita emparejamiento múltiple del DualSense y suma “Power Saver” para reducir consumo

La última actualización de PlayStation 5 permite registrar DualSense y DualSense Edge en hasta cuatro equipos a la vez (PC, Mac y móviles) y agrega la opción Power Saver para disminuir el gasto energético en juegos compatibles.

La nueva versión de sistema de PS5 amplía la compatibilidad de periféricos: los controles DualSense y DualSense Edge pueden quedar emparejados de forma simultánea con varios dispositivos —PC, Mac y teléfonos— y así alternar sin reconfiguración.

Además, incluye el modo Power Saver, una opción que reduce el rendimiento en títulos compatibles para bajar el consumo eléctrico.

Emparejamiento en varios dispositivos

La actualización permite registrar hasta cuatro equipos a la vez y cambiar entre ellos directamente desde el control. El objetivo es facilitar el paso entre PS5, un computador o un móvil sin repetir el proceso de empareje.

Cómo configurarlo

Desconecta el cable USB del control si está conectado. Asegúrate de que la barra de luz e indicador de jugador estén apagados (mantén presionado el botón PS para apagarlos). Presiona el botón PS junto a uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) por más de 5 segundos para asignar una ranura. Activa Bluetooth en el dispositivo y agrégalo desde el menú correspondiente; selecciona el control en la lista. Confirma: la barra luminosa queda encendida y el indicador parpadea según la ranura asignada.

Power Saver: menos consumo en juegos compatibles

En el menú de configuración aparece Power Saver. Al activar la opción, los juegos de PS5 que ofrezcan soporte reducen su rendimiento y permiten que la consola disminuya el uso de energía. Si la opción está desactivada o el título no es compatible, el comportamiento se mantiene sin cambios.

Según PlayStation, próximas actualizaciones para Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yōtei agregarán soporte a esta función.

Con estas mejoras, la compañía refuerza su compromiso ambiental y ofrece más flexibilidad a quienes juegan en distintos entornos, desde la sala hasta el escritorio o el teléfono, dentro del ecosistema de videojuegos de Sony.