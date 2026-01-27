Propietaria de Steam es acusada de monopolio y demandada por 900 millones de dólares

Valve Corporation, compañía matriz de Steam, enfrenta una demanda por imponer términos restrictivos a los desarrolladores de videojuegos y usuarios.

Valve Corporation, empresa creadora de Steam, fue demandada por 900 millones de dólares por presuntos precios injustos en plataforma de venta de juegos digitales.

La acción judicial fue ingresada el 2024 ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia en Londres, por la activista de derechos digitales Vicki Shotbolt y está respaldada por el bufete de abogados Milberg London LLP, en representación de hasta los 14 millones de usuarios de Steam en todo el Reino Unido.

Valve está siendo acusada de abusar de su poder en el mercado al imponer términos restrictivos a los desarrolladores de videojuegos y obligar a los usuarios a utilizar la plataforma Steam, la más grande del mundo en este rubro.

En la reclamación se alega que Valve obliga a los desarrolladores de videojuegos a aceptar condiciones que no les permiten vender sus títulos antes o a un menor precio en otras plataformas de venta de juegos digitales.

Asimismo, se apunta a que la compañía exige a los usuarios a adquirir todo el contenido adicional a través de Steam, si es que compraron el juego inicial en la misma plataforma, impidiendo comprar expansiones en otras distribuidoras de videojuegos.

“Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que es apropiado dictar una Orden de Procedimientos Colectivos (CPO) en estos procedimientos e invita a las partes a acordar y proporcionar una orden que también incorpore los preámbulos que ha descrito en el párrafo 157 anterior” señala el documento de la demanda.

De esa manera, el tribunal autorizó a que la demanda colectiva continúe y le solicita a los abogados que preparen un documento oficial (CPO) que formalice esta decisión.

La parte demandante aún debe aclarar si los consumidores deben realizar un procedimiento aparte para ser parte del caso o si estarán automáticamente incluidos en la acción judicial.