La colaboración se dio luego que la artista nacional subiera a TikTok un challenge con el track original de BIBI, "BIBI Vengeance". Más tarde, la discográfica de la surcoreana 88Rising la comenzó a seguir en redes sociales. "Estoy muy, muy contenta porque yo de verdad soy fan de la canción. Entonces cuando me invitaron al remix fue como guau, no me la puedo creer!", señaló la artista chilena.