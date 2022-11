Este viernes Toei Animation presentó el tráiler de la esperada película de Slam Dunk, la que se estrenará el próximo 3 de diciembre en Japón.

La cinta, The First Slam Dunk, está inspirada en el manga de Takehiko Inoue, aunque hasta ahora, no se conoce si el film tendrá relación con la serie animada de los ’90.

En el pequeño adelanto, se observa un rol de liderazgo por parte de Ryota por sobre el resto de sus compañeros de la preparatoria Shohoku: Akagui, Mitsui, Rukawa y Hanamichi Sakuragui.

En esta oportunidad, la productora apostó por el uso de CGI a diferencia del anime original.

Cabe recordar que el popular manga que fue publicado en 1990 y 1996, nunca terminó su historia. Por lo que muchos sueñan con el esperado encuentro entre “Shohoku” y el temible “Sannoh” de cara al anhelado Campeonato Nacional.

Revisa el tráiler aquí: