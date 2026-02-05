“Pokémon Park Kanto”: Inauguran el primer parque temático de Pokémon en Japón y ya se agotaron las entradas para los próximos dos meses

Diversos videos han circulado en redes sociales mostrando las atracciones del parque temático de Pokémon, desde juegos mecánicos hasta comida inspirada en el videojuego. Miles de fanáticos quieren ingresar para disfrutar e interactuar con sus Pokémon favoritos.

En Japón se inauguró el primer parque temático permanente de Pokémon el jueves pasado. Miles de fanáticos acudieron a este nuevo atractivo turístico del país y, a solo un día de su apertura, se anunció que las entradas ya están agotadas para los próximos dos meses.

“Pokémon Park Kanto” es el nombre de esta nueva experiencia inmersiva de la clásica franquicia de videojuegos, que cuenta con atracciones inspiradas en la región de Kanto, escenario principal y punto de partida de la primera generación de la saga.

La elección de la temática no es casual, ya que la región de Kanto tiene un significado especial para los seguidores del videojuego y del anime, pues allí conocieron a la primera generación de 151 Pokémon y se encariñaron con personajes como Charmander, Bulbasaur, Squirtle y, especialmente, Pikachu.

El parque cuenta con dos áreas principales:

Una ciudad inspirada en los videojuegos y el primer anime, donde los visitantes pueden comprar mercancía oficial de Pokémon y disfrutar de diversas atracciones, como el Gimnasio Sedge y el Pika Pika Paradise.

Un bosque ubicado en la zona exterior de la montaña, en el que se ofrece una experiencia inmersiva para interactuar con Pokémon en estado salvaje.

Es importante considerar que, para ingresar al área silvestre, los visitantes deben ser capaces de subir 110 escalones y no se permite el ingreso de niños menores de cinco años, según detalló el sitio web oficial.

El impacto mundial de Pokémon

El primer videojuego de Pokémon fue lanzado en 1996 para la consola Game Boy de Nintendo y fue creado por Satoshi Tajiri, quien se inspiró en la tradición infantil japonesa de coleccionar insectos durante el verano.

Desde su lanzamiento, la franquicia ha ganado una enorme popularidad con el paso de los años. Su éxito derivó en una serie de anime, múltiples películas, un juego de cartas coleccionables y, más recientemente, el videojuego móvil “Pokémon Go”.

Chile tampoco ha quedado al margen de este fenómeno: en 2024, un jugador chileno se proclamó campeón mundial del juego de cartas Pokémon.