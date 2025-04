Google lanza juego de Pokémon en el buscador: Así puedes atrapar a los 151 originales desde el celular

Google sorprendió a los fanáticos de Pokémon con el lanzamiento de un minijuego interactivo que permite atrapar a los 151 Pokémon originales directamente desde el navegador en dispositivos móviles.

La experiencia está integrada al buscador y ha generado entusiasmo entre los nostálgicos de la saga y nuevos jugadores.

Para participar, basta con buscar el nombre de un Pokémon en Google (por ejemplo, “Bulbasaur”) desde el teléfono.

En la esquina inferior derecha aparecerá una Pokébola que, al tocarla, permitirá lanzar una captura. Cada vez que un Pokémon es atrapado, queda registrado en una Pokédex virtual.

Sin embargo, hay una condición: el idioma del navegador debe estar configurado en inglés. Para cambiarlo, se debe ingresar al perfil de Google, acceder a los ajustes del buscador y modificar el idioma.

El minijuego ofrece algunos desafíos y recompensas. A medida que se atrapan más Pokémon, se obtienen Master Balls, que permiten capturar criaturas legendarias como Mewtwo o Articuno. También se pueden visualizar siluetas de los Pokémon faltantes para facilitar la búsqueda.

Algunos consejos para avanzar más rápido:

Hasta ahora, Google no ha confirmado cuánto tiempo estará disponible el juego, por lo que se recomienda aprovecharlo lo antes posible. Este tipo de funciones suelen ser parte de campañas temporales y podrían desaparecer sin previo aviso.

Pokémon have been spotted on @Google Search results❗️

Now you can Google Search far and wide for Pokémon from the Kanto region to complete your Pokédex 🔍⚡️ pic.twitter.com/90Bd4gXQ4b

— Pokémon (@Pokemon) April 4, 2025