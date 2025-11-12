PlayStation anuncia nuevos juegos y fechas de lanzamiento en su State of Play desde Japón

La presentación digital de Sony mostró avances de títulos esperados como Dragon Quest VII Reimagined, Fatal Frame II Remake y el DLC de Elden Ring Nightreign, además de nuevas franquicias y contenido adicional para PS5.

Sony realizó una nueva edición del State of Play centrada en su mercado japonés, donde presentó una amplia lista de nuevos juegos, expansiones y actualizaciones para PlayStation 5 y PS5 Pro. Durante más de 40 minutos, la compañía mostró tráilers inéditos y confirmó fechas de lanzamiento para los primeros meses de 2026.

Entre los anuncios más destacados se encuentra Dragon Quest VII Reimagined, que llegará el 5 de febrero de 2026 con un episodio adicional y gráficos renovados. También se presentó Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, con estreno previsto para el 12 de marzo, y el esperado DLC “The Forsaken Shadows” de Elden Ring Nightreign, disponible desde el 4 de diciembre.

El evento también incluyó nuevas entregas y sorpresas, como el título narrativo Coffee Talk Tokyo (5 de marzo), el juego de rol Damon & Baby y el regreso del clásico Tokyo Xtreme Racer, que volverá tras dos décadas con lanzamiento el 25 de febrero.

Además, Gran Turismo 7 estrenará en diciembre su expansión Power Pack, con desafíos de resistencia de 24 horas, y Monster Hunter Wilds lanzará su actualización gratuita número 4 el 16 de diciembre, con nuevos dragones y contenido de fin de juego.

Con estos anuncios, Sony consolida su calendario de lanzamientos para 2026 y refuerza la presencia de títulos japoneses en su catálogo, en un contexto marcado por la llegada de las versiones mejoradas de la PlayStation 5 Pro y el interés creciente por la retrocompatibilidad y los remakes de sagas clásicas.

Mira el State of Play completo aquí