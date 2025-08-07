¡Oficial! Ya está disponible Chat GPT5, el modelo de IA con más raciocinio y personalización

Oficial. OpenAI acaba de lanzar ChatGPT5, el modelo más potente de IA hasta la fecha. Entre las principales novedades, en relación a la precisión en responder preguntas y tareas del mundo real.

Según el sitio especializado Tomsguide, “GPT-5 introduce un sistema unificado que te da automáticamente la mejor versión de ChatGPT, sin importar tu pregunta. Es más rápido, preciso y considerablemente mejor para tareas del mundo real como redacción, programación e incluso consultas relacionadas con la salud”.

Una de las novedades más llamativas es el modo “Respuestas seguras”, que intenta dar la respuesta más útil posible dentro de límites de seguridad definidos y explica los motivos en caso de no poder ayudarte.

Además, según el citado medio, OpenAI está avanzando para que ChatGPT se sienta más como un asistente personal.

Lo nuevo en ChatGPT con GPT5: