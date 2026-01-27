RTX Remix Logic: NVIDIA estrena herramienta con IA que permite hacer remakes de más de 165 juegos clásicos

La gigante tecnológica lanzó este martes la actualización que permite remasterizar juegos sin tener conocimientos de informática, ya que trae un sistema de nodos que no requiere programación.

NVIDIA, una de las compañías líderes a nivel mundial en tecnología, estrenó este martes el RTX Remix Logic, un sistema que permite transformar los elementos visuales usando más de 900 configuraciones de gráficos del sistema Remix.

Esta nueva plataforma de modding para PC con IA RTX reinventa los gráficos de los juegos clásicos y con este nuevo programa se podrán transformar los gráficos de más de 165 juegos clásicos, entre ellos el Half-Life 2, Left 4 Dead 2 y Call of Duty: Black Ops.

En específico, aparte de las más de 900 configuraciones disponibles y los más de 165 juegos compatibles, Logic permitirá modificar más de 30 eventos dentro de un juego, tales como la posición de la cámara del jugador, los cuadros delimitadores del mundo, el estado de cualquier objeto, el flujo del tiempo e incluso las funciones de cada tecla.

Desde NVIDIA explicaron que el RTX Remix, la versión previa al RTX Remix Logic, “ha permitido a los fans revivir sus aventuras favoritas con un nivel de detalle asombroso, a la vez que presenta a una nueva generación de jugadores los juegos que marcaron una época”.

Remix Logic is coming to #RTXRemix, allowing modders to remaster classic games with graphics effects that trigger based on game events. Learn more → https://t.co/0XMCXrEjWU pic.twitter.com/55soxFTaXv — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 6, 2026

El aspecto más destacado del RTX Remix Logic es que el usuario que quiera crear una modificación para un juego no necesita tener conocimientos de informática, ya que trae un sistema de nodos que no requiere programación.

“Logic incluye una interfaz de usuario fácil de aprender, sin código y basada en nodos para conectar varios disparadores con más de 900 cambios gráficos. Este sistema ofrece millones de posibilidades de uso y es extensible, lo que permite a la comunidad añadir más disparadores y acciones de eventos del juego con el tiempo”, detallaron desde la compañía.

¿Cómo se podrá usar el RTX Remix Logic?

El RTX Remix Logic ya se puede descargar a través de la aplicación de NVIDIA y está destinado a desarrolladores de videojuegos y comunidades que crean “mods”. Mediante el uso de IA y RTX, se podrán visualizar gráficos modernos sin necesidad de rehacer el código original del juego.

Asimismo, se complementará con diversas tecnologías de la empresa, como la IA generativa, RTX, trazado de rayos y supermuestreo de aprendizaje profundo (DLSS).

Por otra parte, para quienes no sean especialistas en el desarrollo de modificaciones para videojuegos, pueden encontrar mods de RTX Remix en ModDB y el servidor Discord de RTX Remix Showcase.