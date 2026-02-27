Creador de Stardew Valley revela quiénes serán los nuevos intereses amorosos que traerá la versión 1.7

El anuncio se realizó en el marco del décimo aniversario del juego y marca uno de los cambios más relevantes que traerá la próxima gran actualización.

SEl creador de Stardew Valley, Eric Barone (ConcernedApe), entregó este 26 de febrero nuevas pistas sobre la próxima actualización 1.7 del juego. En un video especial por el 10º aniversario, confirmó que Clint y Sandy se incorporarán como nuevos intereses amorosos, con opción de matrimonio.

La confirmación apunta a uno de los cambios más esperados por la comunidad: la ampliación de las rutas románticas y de convivencia dentro de Pelican Town. Barone ya había adelantado que la versión 1.7 sumaría novedades, pero el video de aniversario dejó el dato más concreto hasta ahora sobre el contenido de la actualización.

Concierto por el aniversario: “Symphony of Seasons”

En el mismo anuncio, se informaron detalles del concierto “Symphony of Seasons”, enfocado en la música del juego. El evento, organizado por la empresa japonesa SOHO Live, quedó fijado para el 25 de octubre de 2026 en el Red Rocks Amphitheatre, con una orquesta en vivo de 35 músicos, proyección de imágenes del juego y contenido exclusivo.

La preventa de entradas partirá el 2 de marzo a las 10:00 (MT) para suscriptores del boletín oficial, mientras que la venta general abrirá el 4 de marzo a las 10:00 (MT).

Por ahora, ConcernedApe no entregó fecha para la actualización 1.7 ni detalló el resto de cambios, pero el foco del anuncio quedó puesto en la expansión de opciones románticas, uno de los pilares de la experiencia de Stardew Valley.