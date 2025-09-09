Bits Silksong

CNN Bits

Jugadores reportan haber hallado NPC con acento chileno en Hollow Knight: Silksong

Por Michel Nahas Miranda

09.09.2025 / 11:10

{alt}

Usuarios en redes sociales aseguran que un personaje del esperado videojuego pronuncia expresiones como “oe”, “espera” y “verdura” con el acento nacional, lo que desató risas y curiosidad en la comunidad gamer.

El misterio y la expectación que rodea al lanzamiento de Hollow Knight: Silksong sumó un episodio inesperado. Jugadores reportaron que un NPC del juego habría sido grabado con un marcado acento chileno, utilizando expresiones coloquiales como “oe”, “espera” y “verdura”.

La supuesta aparición fue compartida en Reddit y X, entre otras redes sociales, donde los fanáticos comentaron que la voz suena directamente con giros propios de Chile.

Esto desató bromas y memes, además de un debate sobre si se trata de un guiño intencional de los desarrolladores de Team Cherry o una simple coincidencia, la lógica apunta más a la segunda.

Mira el video aquí.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Deportes Ecuador vs. Argentina: horario y canal para ver en vivo el partido por Eliminatorias
Allanan casa del cantante urbano Jere Klein en Chicureo | CNN Prime
Hincha de Independiente se hace viral quemando latas de cerveza "chilena" Schneider: Se fundó y produce en Argentina
Alexis Sánchez se defiende en su presentación en Sevilla: “Con la pelota sigo siendo un chaval”
Maduro decreta que el inicio de la Navidad en Venezuela será el 1 octubre
Xi Jinping desafía el orden mundial de Occidente: ¿Puede China imponer sus propias reglas?