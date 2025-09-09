Jugadores reportan haber hallado NPC con acento chileno en Hollow Knight: Silksong

Usuarios en redes sociales aseguran que un personaje del esperado videojuego pronuncia expresiones como “oe”, “espera” y “verdura” con el acento nacional, lo que desató risas y curiosidad en la comunidad gamer.

El misterio y la expectación que rodea al lanzamiento de Hollow Knight: Silksong sumó un episodio inesperado. Jugadores reportaron que un NPC del juego habría sido grabado con un marcado acento chileno, utilizando expresiones coloquiales como “oe”, “espera” y “verdura”.

La supuesta aparición fue compartida en Reddit y X, entre otras redes sociales, donde los fanáticos comentaron que la voz suena directamente con giros propios de Chile.

Esto desató bromas y memes, además de un debate sobre si se trata de un guiño intencional de los desarrolladores de Team Cherry o una simple coincidencia, la lógica apunta más a la segunda.

Mira el video aquí.