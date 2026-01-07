Las novedades de Samsung en el CES 2026: Nueva serie Galaxy Book6, el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo y más

En la importante feria tecnológica realizada en Las Vegas (Estados Unidos), la compañía presentó una serie de innovaciones que van desde electrodomésticos hasta parlantes.

En el marco de la edición 2026 del CES (Consumer Electronics Show), celebrada en Las Vegas, en Estados Unidos, Samsung presentó algunas de sus últimas novedades.

Electrodomésticos, parlantes, televisores y hasta un computador fueron solo algunas de las novedades presentadas por la empresa surcoreana en la importante feria tecnológica.

El primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas

La compañía presentó el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H) en CES 2026.

Hun Lee , vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display (VD) en Samsung, sostuvo que la “Micro RGB representa la cima de nuestra innovación en calidad de imagen , y el nuevo modelo de 130 pulgadas lleva esa visión aún más lejos”.

Esta pantalla está diseñada intencionalmente para parecer menos un televisor y más una vasta e inmersiva ventana que expande visualmente la habitación, ofreciendo una estética moderna inspirada en una galería a través del Timeless Frame .

Impulsado por Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, aprovecha la IA para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste, ofreciendo colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas brillantes como oscuras para lograr realismo y fidelidad de imagen.

The Freestyle+

Samsung también presentó al mundo The Freestyle+ , su último proyector portátil con inteligencia artificial , el cual prometen que está diseñado para otorgar una experiencia de entretenimiento más flexible y personalizada en una amplia variedad de espacios.

Detallaron que parte del diseño distintivo del Freestyle original, pero introduciendo c apacidades de IA más avanzadas , un brillo mejorado y funciones de entretenimiento ampliadas, lo que permite a los usuarios disfrutar del contenido con mayor libertad, pero con una mínima configuración o ajuste.

Lee sostuvo afirmó que este dispositivo “refleja la visión de Samsung de crear dispositivos que se adapten de forma natural al modo de vida de las personas y a su desplazamiento entre espacios (…). Facilita disfrutar de una experiencia de alta calidad de forma consistente , estés donde estés”.

Recalcaron que el elemento que destaca en The Freestyle+ es AI OptiScreen, su tecnología de optimización de pantalla con IA que ajusta automáticamente la imagen a diferentes espacios, de forma que los usuarios solo tienen que apuntar, colocar y empezar a ver.

Nueva serie Galaxy Book6

En el CES 2026, Samsung también presentó los Galaxy Book6 Ultra , Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 , que aseguran es “la serie Galaxy Book más avanzada hasta el momento “.

Detallaron que estos dispositivos ofrecen un “rendimiento sólido” al combinar hardware de última generación con imágenes y audio envolventes en un diseño delgado y portátil.

Won-Joon Choi , presidente y COO del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung, destacó que “el rendimiento define la experiencia de PC. Con la serie Galaxy Book6, combinamos velocidad y potencia incomparables con IA fiable para brindar las capacidades excepcionales de productividad y creatividad que los usuarios esperan de Samsung”.

Equipado con procesadores Intel Core Ultra Serie 3, los primeros sistemas en chips (SoC) fabricados en el nuevo proceso 18A de Intel, Galaxy Book6 ofrece un “rendimiento eficiente y de alta velocidad” en CPU, GPU y NPU, permitiendo un procesamiento ultrarrápido, multitarea fluida y una IA más receptiva.

Altavoces Music Studio 5 y 7

Otra de las novedades fue su nueva serie de parlantes Wi-Fi Music Studio: las Music Studio 5 y Music Studio 7 , que fueron creadas en colaboración con el diseñador francés Erwan Bouroullec .

La tecnológica detalló que están diseñadas para ofrecer “ armonía espacial y un sonido rico “. “Incorporan tecnología de Samsung Audio Lab y ofrecen conectividad para Wi-Fi casting , servicios de streaming, control por voz y Bluetooth a través de Samsung Seamless Codec “.

Disponibles en blanco y negro, los modelos pueden utilizarse como bocinas independientes o vincularse con unidades adicionales o televisores Samsung a través de Q-Symphony para un sonido estéreo más amplio o una configuración completa de sonido envolvente.

Bouroullec señaló que su objetivo “era transmitir una elegancia esencial a través del diseño. Diseñada para integrarse de forma natural en cualquier interior, Music Studio es una compañera atemporal y duradera para la vida cotidiana”.