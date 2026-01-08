Novedades para Gmail: Google lanza herramienta de inteligencia artificial que resume las cadenas de correos electrónicos

Desde la compañía detallaron que, al abrir un correo con decenas de respuestas, Gmail ahora puede "sintetizar toda la conversación en un resumen conciso". Revisa los detalles.

Este jueves, Google anunció el lanzamiento de nuevas funciones de inteligencia artificial en Gmail, orientadas a facilitar la lectura de correos extensos y la búsqueda de información dentro de la bandeja de entrada.

La principal novedad es una herramienta capaz de sintetizar largas cadenas de correos, generando resúmenes automáticos que destacan los puntos clave de cada conversación sostenida. Está disponible desde hoy sin costo adicional para todas las cuentas de Gmail.

“Al igual que en la Búsqueda de Google, las vistas generales de IA convierten la información en respuestas sin necesidad de buscar en ellas. Al abrir un correo electrónico con decenas de respuestas, Gmail sintetiza toda la conversación en un resumen conciso de los puntos clave“, explicó Google en un comunicado.

Además, la compañía lanzó una herramienta que permite hacer preguntas directamente a la bandeja de entrada. “En lugar de buscar palabras clave o rebuscar entre correos de un año, simplemente use lenguaje natural, como ‘¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?'”, detallaron.

De acuerdo con Google, esta nueva función utiliza el modelo Gemini para analizar el contenido del correo electrónico y entregar respuestas sintetizadas con la información relevante. “El razonamiento avanzado de Gemini encuentra la respuesta, resumiendo al instante los detalles exactos que necesita“, complementaron.

La posibilidad de hacer preguntas a la bandeja de entrada estará disponible únicamente para los suscriptores y suscriptoiras de Google AI Pro y Google AI Ultra. Estos planes tienen un costo mensual de 19,99 y 249,99 dólares, respectivamente, es decir, entre $18 mil y $226 mil.