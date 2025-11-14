Noticias tech de la semana: La inesperada colaboración de Apple con ISSEY MIYAKE, el nuevo monitor PlayStation de Sony y más

Los anuncios sorprendieron a los fanáticos de la tecnología, causando buenas impresiones y una que otra crítica. Revisa los detalles.

Estos días, el mundo de la tecnología ha estado marcado por diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos y fanáticas de todo el mundo.

Una inesperada colaboración que une al mundo de la moda con el de la tecnología, actualizaciones y lanzamientos son algunas de las novedades.

Apple se une a ISSEY MYAKE

ISSEY MIYAKE y Apple anunciaron el lanzamiento de iPhone Pocket .

Inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, su particular diseño tejido en 3D promete adaptarse a cualquier iPhone y artículo que quepa en el bolsillo .

“El diseño del iPhone Pocket es un tributo al lazo que existe entre el iPhone y el usuario, sin perder de vista que cada producto Apple se diseña para ser universal en cuanto a su estética y versatilidad de uso”, señaló Yoshiyuki Miyamae , director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO.

A partir de este 14 de noviembre estará disponible en algunos Apple Store y en apple.com en Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

El precio del diseño con correa corta del iPhone Pocket es de US$149.95, cerca de $138.000, mientras que el de correa larga es de US$229.95 (unos $212.000).

Nuevo monitor PlayStation

Sony presentó un monitor PlayStation 5 específicamente diseñado para escritorio gaming.

El nuevo modelo tiene 27 pulgadas y resolución QHD . Con tecnologías como HDR , VRR y compatibilidad dual PS5/PC busca revolucionar la experiencia de juego.

“Este monitor cuenta con una pantalla QHD con HDR, una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz con compatibilidad con VRR para una experiencia de juego fluida y un práctico g ancho de carga para el mando inalámbrico DualSense que te mantendrá listo para la acción en cualquier momento”, señalaron desde la compañía.

El monitor se lanzará en el año 2026 en Estados Unidos y Japón.

NotebookLM de Google se actualiza