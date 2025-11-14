Bits tecnología

Noticias tech de la semana: La inesperada colaboración de Apple con ISSEY MIYAKE, el nuevo monitor PlayStation de Sony y más

Por Daniela Pérez P.

14.11.2025 / 15:03

Los anuncios sorprendieron a los fanáticos de la tecnología, causando buenas impresiones y una que otra crítica. Revisa los detalles.

Estos días, el mundo de la tecnología ha estado marcado por diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos y fanáticas de todo el mundo.

Una inesperada colaboración que une al mundo de la moda con el de la tecnología, actualizacioneslanzamientos son algunas de las novedades.

Apple se une a ISSEY MYAKE

  • ISSEY MIYAKE y Apple anunciaron el lanzamiento de iPhone Pocket.
  • Inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, su particular diseño tejido en 3D promete adaptarse a cualquier iPhone y artículo que quepa en el bolsillo.
  • “El diseño del iPhone Pocket es un tributo al lazo que existe entre el iPhone y el usuario, sin perder de vista que cada producto Apple se diseña para ser universal en cuanto a su estética y versatilidad de uso”, señaló Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO.
  • A partir de este 14 de noviembre estará disponible en algunos Apple Store y en apple.com en Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
  • El precio del diseño con correa corta del iPhone Pocket es de US$149.95, cerca de $138.000, mientras que el de correa larga es de US$229.95 (unos $212.000).

Nuevo monitor PlayStation

  • Sony presentó un monitor PlayStation 5 específicamente diseñado para escritorio gaming.
  • El nuevo modelo tiene 27 pulgadas y resolución QHD. Con tecnologías como HDR, VRR y compatibilidad dual PS5/PC busca revolucionar la experiencia de juego.
  • “Este monitor cuenta con una pantalla QHD con HDR, una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz con compatibilidad con VRR para una experiencia de juego fluida y un práctico gancho de carga para el mando inalámbrico DualSense que te mantendrá listo para la acción en cualquier momento”, señalaron desde la compañía.
  • El monitor se lanzará en el año 2026 en Estados Unidos y Japón.

NotebookLM de Google se actualiza

  • Finalizando la semana, Google anunció una actualización de NotebookLM, su asistente de investigación y toma de notas basado en inteligencia artificial (IA).
  • En esta oportunidad, anunciaron la incorporación de la función Deep Research con el fin de mejorar la investigación y ampliar el soporte para nuevos tipos de archivos.
  • “Con tu ayuda, Deep Research toma tu pregunta, crea un plan de investigación y navega por cientos de sitios web en tu nombre, refinando su búsqueda a medida que aprende. En pocos minutos, genera un informe organizado, detallado y con información contrastada”, detallaron desde Google en su blog.

