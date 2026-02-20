Ni en discos duros ni en la nube: Microsoft optó por alternativa que duraría más de 10.000 años

Guardar información por largos periodos de tiempo es lo que muchas personas y empresas buscan mediante diversos métodos, con discos duros y en la nube con la tecnología más reciente. Sin embargo, Microsoft está probando algo distinto.

La idea se mencionó por primera vez en el 2017 y fue bautizado como Project Silica por parte de Microsoft el 2019, almacenar información en vidrio mediante escritura láser está cada vez más cerca de ser una realidad en la compañía especializada en tecnología.

Los métodos antiguos como CD y DVD ya quedaron en el pasado, actualmente se usan discos duros y últimamente la nube se está estableciendo como una opción más viable. Aunque todos estos pueden presentar fallas con el tiempo y con ello, perderse la información almacenada.

Además, el creciente auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha elevado los costos de diversos componentes, entre ellos los discos duros, por lo que Microsoft Research está buscando comenzar a implementar esta innovadora tecnología.

“El Proyecto Silica busca almacenar datos en vidrio de cuarzo: un medio WORM económico y duradero, resistente a los campos electromagnéticos y con una vida útil de decenas a cientos de miles de años“, describe la compañía a grandes rasgos la investigación.

Sin embargo, esta semana el equipo de Microsoft Research presentó un nuevo e importante avance de esta investigación en la revista Nature.

En específico, afirmaron que lograron alcanzar una densidad de datos de 1,59 gigabytes por milímetro cúbico, lo que equivale a 4,8 terabytes en una pieza de vidrio de 12 centímetros cuadrados y 2 milímetros de espesor.

“Estamos emocionados de informar un progreso significativo en el Proyecto Silica. Nuestro esfuerzo por codificar datos en vidrio mediante láseres de femtosegundos, una tecnología que podría preservar la información durante 10.000 años“, informaron desde Microsoft.

Asimismo, explicaron que ya no se están limitando al uso en vidrio de cuarzo, como lo hacían al principio de la investigación, puesto que están incorporando vidrio de borosilicatado, el cual es más común y de menor costo.

“El vidrio de borosilicatado es el mismo que se encuentra en utensilios de cocina y puertas de hornos. Este avance aborda barreras clave para la comercialización, el costo y la disponibilidad de los medios de almacenamiento”, informaron.

“Hemos desvelado la ciencia de la escritura paralela a alta velocidad y desarrollado una técnica que permite realizar pruebas de envejecimiento acelerado en el vidrio escrito, lo que sugiere que los datos deberían permanecer intactos durante al menos 10.000 años”, agregaron desde la compañía.

¿Qué otros avances descubrieron desde Microsoft?

Además de mencionado anteriormente, la empresa detalló cuatro avances científicos relevantes, los cuales son: