Nano Banana: Google integra su generador de imágenes con IA a Chrome

La nueva actualización de Chrome implementará el generador de imágenes con IA de Google y está disponible para macOS, Windows y Chromebook Plus.

Este miércoles, Google anunció su nueva actualización para el motor de búsqueda Chrome, la cual trae novedades para el uso de Gemini y sus funciones como Inteligencia Personal, navegación automática y Nano Banana.

Esta nueva versión implementa una barra lateral que permite acceder más rápido y sin necesidad de cambiar de pestaña a Gemini, la IA de Google. Esta actualización ya está disponible para macOS, Windows y Chromebook Plus.

“Esto ayudará a ahorrar tiempo y a realizar múltiples tareas sin interrupciones. Pueden mantener su trabajo principal abierto en una pestaña mientras usan el panel lateral para otra tarea”, señaló Parisa Tabriz, vicepresidenta de Google Chrome.

We’re introducing major updates to Gemini in @GoogleChrome for MacOS, Windows and Chromebook Plus. Built on Gemini 3, our most intelligent model, these powerful new AI features can help you multitask more easily and get the most out of the web 🧵 pic.twitter.com/OxwTdrUrDy — Google (@Google) January 28, 2026

De igual manera, el salto de Gemini de ser una pestaña a estar implementado en el propio Chrome permitirá a los usuarios conectar esta IA con otras aplicaciones como Gmail, Calendario, YouTube, Maps, Google Shopping y Google Flights.

La vicepresidenta de Chrome destacó cómo Gemini podrá integrarse con otras aplicaciones y ejemplificó: “Si viajas a una conferencia y necesitas reservar un vuelo, Gemini puede recuperar ese correo antiguo con los detalles del evento, consultar información de Google Flights para ofrecer recomendaciones y luego redactar un correo para informar a tus compañeros tu hora de llegada”.

Inteligencia Personal de Gemini también llega a Chrome

El pasado 14 de enero, Google anunció la función “Inteligencia Personal” de Gemini, la cual está en fase beta para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra y se encuentra disponible solo en Estados Unidos.

Este modo de Gemini funciona como un asistente que puede acceder a datos de aplicaciones de Google, como Gmail, Fotos y Search, y así tener un chat más personalizado con el usuario.

A pesar de haber sido lanzado hace solo dos semanas, Google ya anunció sus planes de implementarlo en Chrome en los próximos meses.

“Chrome recordará el contexto de conversaciones anteriores para que obtengas respuestas personalizadas de lo que buscas en la web, y podrás añadir instrucciones específicas a Gemini para obtener respuestas más personalizadas”, dijo Tabriz.

Navegación automática: Una de las apuestas de Google

La navegación automática, función que estará disponible exclusivamente para usuarios de Google AI Pro y Ultra, va más allá de guardar datos personales como direcciones y contraseñas.

Desde Chrome destacaron que un ejemplo del uso de la navegación automática es que “puede ayudarte a optimizar la planificación de tus vacaciones, ya que realiza tareas rutinarias, como investigar precios de hoteles y vuelos en varias fechas, para que puedas encontrar un momento económico para viajar”.

Asimismo, explicaron que los usuarios han estado utilizando la navegación automática para programar reuniones, completar formularios en línea, recopilar sus documentos, obtener presupuestos, comprobar si sus cuentas están pagadas, presentar informes de gastos, gestionar suscripciones y agilizar la renovación de licencias de conducir.

Nano Banana: La IA que puede transformar imágenes de la web

Nano Banana, también llamado Gemini 2.5 Flash Image, es un sistema de generación y edición de imágenes con inteligencia artificial, la cual, como dice su nombre técnico, se puede usar a través de Gemini.

A pesar de no ser una IA nueva, la novedad que trae en la actualización de Chrome es que, al igual que Gemini, va a integrarse directamente al motor de búsqueda. Lo que permitirá transformar imágenes al instante en la barra lateral, sin necesidad de descargarlas y volver a subirlas ni abrir otra pestaña.

“Disponible para todos los usuarios de Gemini en Chrome, solo escribe una instrucción en el panel lateral para explicar lo que intentas hacer. Úsalo para inspirarte creativamente para rediseñar tu sala de estar o transformar datos de investigación en infografías impactantes”, dijeron desde la compañía.