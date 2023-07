Durante la mañana de este sábado, el empresario y dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que se limitaría la lectura de tuits para todos los usuarios de la red social para así evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

Según Musk, la medida contemplaba que las cuentas verificadas podrían leer un máximo de “6.000 posts (tuits) al día”, mientras que las no verificadas solo 600, y las “nuevas cuentas no verificadas” menos aún, 300.

Horas más tarde, y tras una fuerte ola de críticas de diversos usuarios de Twitter ante esta inusual medida, el propio empresario confirmó que ese límite aumentará “prontamente”.

“El límite aumentará pronto a 8.000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados”, aseguró en su cuenta.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023