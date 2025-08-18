5 razones para jugar Midnight Murder Club

El título de Velan Studios ya está disponible para disfrutarlo junto a tus amigos, en un juego que promete entretención, suspenso y risas.

Tras varios meses de actualizaciones del acceso anticipado y pruebas de juego, ya podemos disfrutar de Midnight Murder Club de Velan Studios. Un título que promete entretención, suspenso, acción y risas mientras luchan al filo de la medianoche para eliminar al resto de los contrincantes.

Aquí puedes encontrar 5 razones por las que tú y tus amigos ya deberían estar jugando Midnight Murder Club.

1.- ¿Quién anda ahí?

El juego combina un shooter en primera persona con un ambiente de fiesta: tenso y terrorífico en un momento, caótico y cómico al siguiente. Todo sucede en una mansión oscura donde cada sonido y luz puede delatarte. Una mezcla que genera adrenalina, risas y mucha interacción frenética.

2.- ¡Shhh!

El sistema de comunicación se basa en la cercanía: susurros, gritos y pasos pueden traicionar tu ubicación, y al mismo tiempo, aprender de tus enemigos. La linterna te da visión, pero también te expone como objetivo, lo que crea decisiones estratégicas emocionantes sobre sí iluminar o permanecer oculto.

3.- Turno de Noche

El lanzamiento completo introduce el modo “Turno de noche”, en el que puedes jugar solo o con un amigo para recolectar reliquias doradas malditas en la mansión. Llevarlas a la bóveda te brinda bendiciones, mientras enfrentas demonios aterradores. Una propuesta cooperativa y de ritmo distinto que añade variedad y desafío.

4.- Personaliza tu propio caos

Este modo permite romper las reglas en cada partida mediante cartas que alteran el juego: desde juguetes extraños hasta bendiciones útiles o maldiciones devastadoras. Con decenas de cartas y combinaciones prácticamente infinitas, cada partida puede ser única y divertida.

5.- Suma gratis a un amigo

Una sola persona necesita tener el juego: los demás pueden unirse gratis con la Edición Pase de invitado en PS5 o Steam, válido para hasta 5 amigos. Así es mucho más fácil convencer a tu grupo, porque todos pueden jugar juntos sin costo adicional.