Candidato a mejor indie del año: Mewgenics alcanza un millón de copias vendidas en Steam

Por Dagmar Gillibrand

18.02.2026 / 20:29

El juego alcanzó 100 mil jugadores simultáneos en Steam y se ha barajado hacer un DLC para el futuro.

El lanzamiento de Mewgenics, que inició de buena forma recuperando la inversión del juego en tres horas, vuelve a dar de qué hablar, debido a que The Game Awards (TGA) confirmó por X que el juego vendió más de un millón de copias.

El juego, que perfila como principal candidato al mejor indie del año en los premios TGA, alcanzó este hito en su primera semana.

En Steam, el número de jugadores activos inició en 30 mil los primeros días y rápidamente llegó a picos de 100 mil jugadores activos simultáneamente.

Actualmente el equipo, liderado por Edmund Mcmillen y Tyler Glaiel, se encuentra trabajando en versiones para consola y en adaptar el juego a más idiomas. Sin embargo, también se ha barajado la opción de crear un DLC, aunque de momento se ve lejano.

Mewgenics fue un proyecto anunciado por Team Meat en 2012 tras el éxito del juego Super Meat Boy, pero el título sufrió problemas y fue cancelado, tiempo después McMillen adquirió los derechos para colaborar desde 2018 con Glaiel.

