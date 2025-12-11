Mate X7: Huawei lanza en Dubái su nuevo plegable

En su evento global “Unfold the Moment” la compañía también presentó su nuevo reloj inteligente, el Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold.

Este jueves, Huawei presentó oficialmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, su nuevo plegable: el HUAWEI Mate X7.

Desde la compañía señalaron que posee “mejoras sustanciales en durabilidad, fotografía y rendimiento“, siendo el primer smartphone plegable y delgado de la marca que ofrece “el mismo nivel de calidad de imagen que un teléfono insignia estándar”.

Detallaron que cuenta con un nuevo diseño para la cámara principal: su cámara True-to-Colour de segunda generación mejorada ofrece un 43% más de precisión del color y se complementa con una nueva cámara HDR de Ultra Iluminación, una cámara Ultra Gran Angular y una cámara Macro Telefoto.

En cuanto a durabilidad, integra una arquitectura plegable ultrarresistente patentada, con una pantalla exterior fabricada con Crystal Armor Kunlun Glass, bisagras “de precisión avanzada” y una estructura compuesta de tres capas. También posee un sistema de disipación de calor ultragrande de 3,550 mm² y una batería de 5.600 mAh.

La tecnológica china también presentó el nuevo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold, su nuevo reloj inteligente que incluye funciones avanzadas para el buceo de aguas profundas, como un sistema de impermeabilidad y comunicación submarina por sonar. A ello se suma una antena mejorada para conectividad más estable, cancelación de ruido con IA, posicionamiento preciso mediante el sistema HUAWEI Sunflower y tecnologías eSIM, entre otras novedades.