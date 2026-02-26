Marathon: La última bala de PlayStation para sumarse al tren de los shooters de extracción

El juego desarrollado por Bungie busca posicionar a Sony en la competencia de juegos shooters y podrá probarse gratis en PlayStation entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. CNN Bits te explica cómo acceder al acceso anticipado.

Esta semana, PlayStation dio a conocer que su próximo videojuego de shooters, Marathon, tendrá una beta abierta para los jugadores entre el 26 de febrero y 2 de marzo, tan solo tres días antes de su lanzamiento que esta fijado para el 5 de marzo.

El videojuego desarrollado por Bungie —estudio subsidiario de Sony—, busca poner a la empresa fabricante de PlayStation en la competencia de los shooters de extracción, que actualmente está dominada por títulos como Escape from Tarkov, Arc Raiders y Delta Force.

Los jugadores ya han probado los primeros avances de Marathon en fases previas del desarrollo de este. ¿Los comentarios? no muy positivos. Es por esto, que la beta —llamada “Server Slam”— es la última oportunidad que tendrá PlayStation para encantar al público, antes de que salga a la venta.

¿De qué trata Marathon?

Este juego será la primera secuela tras el último lanzamiento de Marathon por parte de Bungie en 1996, cuando sacaron Marathon Infinity. El estudio desarrollador del juego dio a conocer la siguiente sinopsis del nuevo shooter de extracción:

“La nave colonial UESC Marathon partió de Marte hacia el sistema solar Tau Ceti en 2472. Llegó 300 años después. Y luego… silencio absoluto. Se perdió el contacto con los 30.000 colonos que partieron para establecer un nuevo hogar en un mundo alienígena”.

“Estamos en el año 2893 y un nuevo tipo de mercenario carroñero ha llegado para saquear la colonia perdida en busca de sus secretos. A estos forajidos biocibernéticos se los conoce como Corredores. Impulsados por las acaloradas rivalidades entre las facciones beligerantes que los financian, los Corredores lo arriesgan todo para desplegarse en la letal superficie de Tau Ceti IV”.

“Tan lejos de casa, cada incursión es una lucha por la supervivencia y una búsqueda de respuestas y notoriedad bajo la sombra de la nave abandonada Marathon, que cuelga (como si juzgara) en órbita baja sobre ellos”, explicaron desde Bungie.

Para incentivar a los jugadores a probar Marathon, PlayStation comunicó que las recompensas obtenidas en la beta, se mantendrán en el juego tras su lanzamiento.

“Todos aquellos que completen la misión introductoria desbloquearán un emblema único y un fondo especial que te destacará en la primera ola de Corredores y tendrán acceso a recompensas que se desbloquearán en el lanzamiento, basado en el progreso que van desde completar la primera misión, alcanzar nivel 10 y nivel 30 de Corredor”, informaron.

Asimismo, revelaron que los miembros de PlayStation Plus, recibirán algunas recompensas especiales dentro del juego, las cuales consisten en un trío de amuletos para armas basados en los títulos Helldivers 2, Death Stranding 2 y Ghost of Yōtei.

La beta se abrirá este jueves 26 de febrero desde las 15:00 en Chile, la que estará disponible hasta el lunes 2 de marzo y el juego final con lanzamiento programado para el 5 de marzo, tendrá un valor de $39.99 dólares. De no encantar a los jugadores, PlayStation se enfrenta a un posible fracaso en el intento de competir en juegos de shooters.