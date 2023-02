Estudio Mappa publicó este sábado el tráiler de la última parte del popular anime Shingeki no Kyojin.

El adelanto se sitúa luego de que Eren Jaeger activara el “retumbar” y liberara miles de titanes colosales para aplastar a la humanidad.

Así, Armin, Mikasa y quienes fueron sus compañeros de lucha en la Legión de Reconocimiento tendrán que buscar la forma de detenerlo y salvar a las personas del planeta de morir aplastadas.

El capítulo especial, que durará una hora y dará inicio a la última parte de la historia, se estrenará el próximo 3 de marzo en Japón.

Cabe recordar que el estudio de animación decidió dividir la última temporada en varias partes debido al tiempo que les toma realizar la producción, una decisión que ha sido apoyada por los actores de voz, pese a las críticas de los espectadores.

También se reveló que el opening del especial estará a cargo del grupo SiM, el mismo que compuso The Rumbling, y se llamará Under the Tree (Bajo el árbol).