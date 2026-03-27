Los mejores juegos en oferta por menos de US$10 en PlayStation Store por Pascua

La nueva promoción de PlayStation Store incluye descuentos en cientos de títulos para PS4 y PS5, con precios que parten en menos de US$10. Entre las ofertas destacadas aparecen Mortal Kombat 1, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 y Baldur’s Gate 3.

PlayStation activó una nueva campaña de descuentos en su tienda digital con motivo del próximo fin de semana largo. Se trata de las Ofertas de Pascua de PlayStation Store, promoción que incluye rebajas en cientos de juegos, ediciones premium y contenidos adicionales para usuarios de PS4 y PS5.

La selección reúne títulos de distintos géneros y rangos de precio, con descuentos que en algunos casos superan el 80%. Entre los juegos más llamativos de la promoción aparecen nombres como EA Sports FC 26, Helldivers 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 y ARC Raiders.

En el tramo de juegos por menos de US$10, destacan Mortal Kombat 1 a US$9,99 con 80% de descuento, Resident Evil 3 a US$9,99, Hogwarts Legacy a US$8,99 con una rebaja del 85%, y Mass Effect Legendary Edition a US$5,99, con un recorte del 90%.

También figuran en ese segmento Among Us por US$2,99, Overcooked! 2 por US$6,24, Injustice 2 a US$4,99, Star Wars Jedi: Fallen Order por US$4,79, Sonic Origins a US$8,99 y Control Ultimate Edition a US$5,99.

En el bloque de juegos por menos de US$20, PlayStation incluyó títulos como NBA 2K26 por US$17,49, Grand Theft Auto V: Edición Premium a US$14,99, Red Dead Redemption 2 también a US$14,99, Dead Space por US$10,49 y Stray a US$17,99.

A eso se suman Avatar: Frontiers of Pandora, Cuphead, Dragon Ball Z: Kakarot, Crash Bandicoot: La trilogía y Outer Wilds, todos con descuentos especiales dentro de esta campaña.

En la franja de juegos desde US$20, algunos de los títulos más destacados son Dispatch por US$23,99, ASTRO BOT a US$39,59, ARC Raiders por US$31,99, Helldivers 2 a US$29,99, Dragon Ball: Sparking! ZERO por US$34,99 y Cyberpunk 2077 a US$22,49.

La lista también incluye Baldur’s Gate 3 por US$52,49, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a US$24,49, Clair Obscur: Expedition 33 por US$39,99 y Borderlands 4 a US$48,99.

PlayStation además recordó que algunos juegos identificados con el símbolo de PlayStation Plus pueden estar disponibles dentro del Catálogo de Juegos o como Prueba de Juego, sin costo adicional para suscriptores del servicio.