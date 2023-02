Un nuevo Nintendo Direct tuvo lugar esta noche, que como es habitual, dejó una multitud de anuncios, novedades y fechas de lanzamiento, en una transmisión de 40 minutos.

Aquí te contamos las principales novedades.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sin duda, uno de los juegos más esperados del año es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A través de un nuevo avance, se mostró un fuerte ataque hacia Hyrule, mostrando nuevos enemigos y vehículos.

El juego estará disponible el 12 de mayo de 2023. Asimismo, una edición de colección también estará disponible, así como un nuevo amiibo de Link.

¿El remake de Metroid Prime Remastered?

Luego de una serie de rumores y filtraciones desde hace casi dos años, por fin se anunció la remasterización de Metroid Prime. El clásico de GameCube volverá con gráficos de alta definición y sonido mejorado, además de nuevos controles que permiten a los jugadores moverse y controlar la cámara al mismo tiempo.

Ya se encuentra a la venta en formato digital y en físico estará disponible desde el 3 de marzo.

Pikmin 4 ya tiene nueva fecha

Luego de un largo margen desde la última entrega, Pikmin 4 reaparece con un nuevo trailer lleno de mecánicas y personajes nuevos. Pikmin 4 llegará el 21 de julio de 2023.

Xenoblade Chronicles 3

El volumen 3 de la expasión de Xenoblade Chronicles 3 llegará este 15 de febrero, integrando a un nuevo personaje, Masha, así como un nuevo evento de juego. Junto al anuncio, se dio un pequeño adelanto al Volumen 4, el que llegará este año.

Samba de Amigo: Party Central

Samba de Amigo está de regreso. El juego contará con un modo en línea, y tendrá un total de 40 canciones con música de alrededor del mundo.

El título llegará durante este verano 2023.

Fashion Dreamer

El título de moda que nos permitirá ser influencer de la moda también llegará este 2023. También podrás crear tus propias creaciones de moda, combinando ropa y accesorios.

Advance War 1+2 Rebooted

Luego de casi un año guardado por la guerra en Europa, la compañía informó que la nueva fecha de estreno del juego será el 21 de abril.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Magalor Epilogue será un nuevo modo de juego donde ayudaremos a Magalor a recuperar sus poderes a lo largo de 20 niveles. 4 jugadores pueden realizar este reto juntos, lo que estará disponible al terminar el modo historia.

Un demo también estará disponible, con un modo especial para 4 jugadores. Kirby llegará el 24 de febrero.

Otros Títulos: