Lista completa de ganadores del GOTY en The Game Awards: todos los juegos que han obtenido el premio

Por CNN Chile

09.12.2025 / 13:31

El galardón a Juego del Año se consolidó como el reconocimiento más influyente de la industria. Revisa aquí todos los títulos que han ganado el GOTY desde 2003 hasta hoy.

El premio GOTY (Game of the Year) entregado en The Game Awards se convirtió en el reconocimiento más influyente de la industria de los videojuegos. La gala dirigida por Geoff Keighley reúne cada año a millones de espectadores y un jurado internacional compuesto por medios especializados de todo el mundo.

Antes de adoptar su formato actual, el evento se desarrolló bajo el nombre de Spike VGA / VGX, por lo que la lista de ganadores incluye títulos premiados desde 2003.

Todos los ganadores del GOTY

  • 2003: Madden NFL 2004
  • 2004: GTA San Andreas
  • 2005: Resident Evil 4
  • 2006: The Elder Scrolls IV: Oblivion
  • 2007: Bioshock
  • 2008: Grand Theft Auto IV
  • 2009: Uncharted 2: El reino de los ladrones
  • 2010: Red Dead Redemption
  • 2011: The Elder Scrolls V: Skyrim
  • 2012: The Walking Dead
  • 2013: Grand Theft Auto V
  • 2014: Dragon Age: Inquisition
  • 2015: The Witcher 3: Wild Hunt
  • 2016: Overwatch
  • 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  • 2018: God of War
  • 2019: Sekiro: Shadows Die Twice
  • 2020: The Last of Us Parte II
  • 2021: It Takes Two
  • 2022: Elden Ring
  • 2023: Baldur’s Gate 3
  • 2024: Astro Bot

