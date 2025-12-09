Lista completa de ganadores del GOTY en The Game Awards: todos los juegos que han obtenido el premio

El galardón a Juego del Año se consolidó como el reconocimiento más influyente de la industria. Revisa aquí todos los títulos que han ganado el GOTY desde 2003 hasta hoy.

El premio GOTY (Game of the Year) entregado en The Game Awards se convirtió en el reconocimiento más influyente de la industria de los videojuegos. La gala dirigida por Geoff Keighley reúne cada año a millones de espectadores y un jurado internacional compuesto por medios especializados de todo el mundo.

Antes de adoptar su formato actual, el evento se desarrolló bajo el nombre de Spike VGA / VGX, por lo que la lista de ganadores incluye títulos premiados desde 2003.

Todos los ganadores del GOTY

2003: Madden NFL 2004

Madden NFL 2004 2004: GTA San Andreas

GTA San Andreas 2005: Resident Evil 4

Resident Evil 4 2006: The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls IV: Oblivion 2007: Bioshock

Bioshock 2008: Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV 2009: Uncharted 2: El reino de los ladrones

Uncharted 2: El reino de los ladrones 2010: Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2011: The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim 2012: The Walking Dead

The Walking Dead 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V 2014: Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Inquisition 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt 2016: Overwatch

Overwatch 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2018: God of War

God of War 2019: Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice 2020: The Last of Us Parte II

The Last of Us Parte II 2021: It Takes Two

It Takes Two 2022: Elden Ring

Elden Ring 2023: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 2024: Astro Bot

