Lista completa de ganadores del GOTY en The Game Awards: todos los juegos que han obtenido el premio

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.
El galardón a Juego del Año se consolidó como el reconocimiento más influyente de la industria. Revisa aquí todos los títulos que han ganado el GOTY desde 2003 hasta hoy.
El premio GOTY (Game of the Year) entregado en The Game Awards se convirtió en el reconocimiento más influyente de la industria de los videojuegos. La gala dirigida por Geoff Keighley reúne cada año a millones de espectadores y un jurado internacional compuesto por medios especializados de todo el mundo.
Antes de adoptar su formato actual, el evento se desarrolló bajo el nombre de Spike VGA / VGX, por lo que la lista de ganadores incluye títulos premiados desde 2003.
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.