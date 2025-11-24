Lisa de BLACKPINK aterriza en Fortnite: Habrá skin, música y accesorios inspirados en la cantante

La artista tailandesa arriba al juego el fines de este mes como protagonista del pase musical Fama estelar. Revisa los detalles.

Buenas noticias llegaron para los fanáticos del K-pop y Fortnite, ya que este lunes se confirmó que LISA de BLACKPINK aterrizará en el popular videojuego.

“Cantante, actriz, estrella mundial y ahora ídolo de la nueva temporada de Festival: ¡LISA llega a Fortnite el 29 de noviembre con sus canciones y trajes!”, señalaron desde Fortnite en su sitio.

Detallaron que la tailandesa es la estrella principal del pase musical Fama estelar, que incluye “su característico estilo de vestir y la pegadiza canción “FUTW (Vixi Solo Version)”.

She’s a Rockstar taking on a new stage… Welcome global superstar LISA to Fortnite! Coming November 29. pic.twitter.com/ARhliKtmv1 — Fortnite Festival (@FNFestival) November 24, 2025

Quienes adquieran el pase musical desbloquearán automáticamente el atuendo Marta Melodía, mientras que la recompensa final del pase será el atuendo LISA Rockstar.

El pase musical incluye pistas de improvisación como “FUTW (Vixi Solo Version)” de LISA, además de pistas cinéticas de otros artistas, entre ellos Justin Bieber.

“Si quieres más, visita la tienda para conseguir el traje de LISA (inspirado en su álbum Alter Ego), además de las pistas de improvisación Rockstar y New Woman“, agregaron.