Latam GPT: ¿De qué trata y cómo funciona la primera IA latinoamericana creada en Chile?

La iniciativa fue propuesta por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) en 2023, contando con el apoyo del Ministerio de Ciencia desde el 2024.

Este martes, el presidente Gabriel Boric inauguró el lanzamiento de Latam GPT, un modelo de lenguaje creado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), que busca solucionar la falta de representación de la cultura y el lenguaje de esta zona del continente en los modelos de IA actuales.

El Ejecutivo explicó que este proyecto fue propuesto por el CENIA en 2023 y que el Ministerio de Ciencia apoyó la iniciativa en 2024, entregando recursos para gestionar el desarrollo de este nuevo sistema de inteligencia artificial.

El mandatario expuso la falta de información que tienen los sistemas de IA, como ChatGPT, sobre Latinoamérica en comparación con Estados Unidos y Europa.

“Si le preguntas por información de Europa, sobre la que tiene de Latinoamérica, te va a decir: tengo más información sobre Europa. Uno puede decir que es porque está más documentado desde la antigüedad (…). Si le preguntas por Estados Unidos, que tiene una vida independiente parecida con América Latina, te dice que tiene muchísima más información sobre Estados Unidos”, ejemplificó.

En el lanzamiento, Boric señaló que, además del Ministerio de Ciencias y Tecnología, también se sumaron otras entidades y empresas al proyecto: el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Data Observatory de Chile y Amazon Web Services. Además, se forjaron alianzas regionales con 15 países para recolectar datos que entrenen a la IA.

“Gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían y también podremos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología”, destacó el presidente.

¿De qué trata Latam GPT?

El nuevo sistema de inteligencia artificial es un modelo de lenguaje de Latinoamérica, “para Latinoamérica”, se precisa en el sitio web de Latam GPT.

Este modelo se creó debido a la necesidad de desarrollar tecnología que otorgue independencia y conocimiento sobre los últimos avances tecnológicos en el mundo.

“Es importante que en la región podamos desarrollar capacidades para tener independencia y tomar decisiones sobre cómo esta tecnología impacta a la sociedad”, razonó la página oficial de la IA.

Este modelo fue entrenado con datos propios de la región. En total, se recopilaron 2.645.500 datos provenientes de 21 países, y la IA tiene un promedio de completitud del 59,5%.

Los países de donde más información se ha recopilado son los siguientes:

Brasil: 685.000 datos recopilados.

datos recopilados. México: 385.000 datos recopilados.

datos recopilados. España: 325.000 datos recopilados.

datos recopilados. Colombia: 220.000 datos recopilados.

datos recopilados. Argentina: 210.000 datos recopilados.

¿Cómo funciona Latam GPT?