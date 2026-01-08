Los lanzamientos de HP en el CES 2026: Un computador dentro de un teclado, nuevos notebooks y más

En el marco de la feria tecnológica que se desarrolla en Las Vegas, la compañía presentó sus novedades, entre ellos los nuevos OmniBooks, OmniStudios y Chromebooks.

HP, en el marco del CES 2026 (Consumer Electronics Show) celebrado en Las Vegas (Estados Unidos), presentó algunos de sus nuevos productos.

La compañía presentó los nuevos OmniBooks, OmniStudios y Chromebooks, los que prometen ofrecer “experiencias únicas”.

Samuel Chang, presidente de la división de Sistemas Personales de Consumo en HP, sostuvo que “nuestros más recientes portafolios OmniBook, OmniStudio y Chromebook ofrecen nuestra gama más amplia de PCs hasta la fecha, diseñadas para impulsar los tipos de trabajo más exigentes, creadas para permitir lo que los consumidores más disfrutan hacer”.

Uno de los anuncios centrales fue la HP OmniBook Ultra 14, un notebook premium que destaca por su diseño delgado y por integrar funciones de IA orientadas a productividad y multitarea.

También se presentó la HP OmniStudio X 27, un equipo All-in-One enfocado en creadores y profesionales que trabajan desde casa, con una pantalla de alta calidad y capacidades avanzadas para trabajo creativo.

HP anunció además una renovación completa de la familia OmniBook, incorporando nuevos modelos con procesadores de última generación y experiencias de IA integradas en distintas gamas de precio y formato.

En paralelo, la compañía dio a conocer su nueva gama de Chromebooks Plus, con actualizaciones orientadas a productividad, conectividad y uso educativo, los que “combinan la conectividad fluida de ChromeOS con las últimas herramientas de IA de Google para realizar múltiples tareas de forma más inteligente”.

¿Un computador dentro de un teclado?

La empresa tecnológica sorprendió al presentar el HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC, la que definen como la primera “PC del mundo con inteligencia artificial integrada en un teclado“.

La HP EliteBoard G1a Next-Gen AI concentra todo el sistema de computación directamente en un teclado delgado y liviano, eliminando la necesidad de una torre o notebook tradicional y permitiendo crear espacios de trabajo más ordenados y flexibles.

Pensado para profesionales que se mueven entre distintos entornos, el dispositivo se conecta a pantallas de cualquier tamaño y puede trasladarse con facilidad, manteniendo un enfoque minimalista en el escritorio.

El equipo incorpora capacidades avanzadas de inteligencia artificial gracias a un procesador AMD Ryzen AI serie 300, con más de 50 TOPS de rendimiento en la NPU, lo que permite ejecutar cargas de trabajo asistidas por IA de forma fluida y sin depender de la nube.

Entre sus novedades destaca la gestión inteligente del rendimiento, la refrigeración y la batería mediante tecnologías como HP Smart Sense y la gestión automática del estado de AMD, permitiendo adaptar el funcionamiento del equipo según el contexto de uso. De manera opcional, incluye batería integrada para operar sin estar conectado a la corriente.

En materia de seguridad, la EliteBoard G1a está orientada a entornos corporativos, integrando HP Wolf Security for Business con protección reforzada por hardware frente a ataques de firmware y amenazas emergentes, además de sistemas de anclaje físico para proteger el equipo y los datos sensibles.