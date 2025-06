Marathon: La apuesta de Play Station que es acusada de plagio antes de su salida

Bungie, la empresa desarrolladora de icónicas franquicias como Halo y Destiny, hoy se encuentran próximos al lanzamiento de su cuestionada entrega y Sony no piensa darle la espalda ad portas de su estreno

Con la ya inexistente E3, el evento que reunía a las principales distribuidoras de videojuegos para presentar sus novedades, hoy las empresas optan por realizar sus propias conferencias.

Sobre las cenizas, se realiza el State of Play de junio 2025, presentación por parte de Sony donde anunciarán sus más próximas innovaciones.

Entre estos anuncios se esperan los últimos detalles del problemático título Marathon, juego extraction shooter desarrollado por Bungie, que ya tiene fecha de salida para el próximo 23 de septiembre y que cientos de usuarios pudieron experimentar en una versión Alfa liberada por la desarrolladora.

Los problemas nacieron luego que la artista escocesa conocida como Antireal acusó a través de su cuenta de X que Bungie habría utilizado su arte publicado en 2017 dentro del juego sin su consentimiento.

the Marathon alpha released recently and its environments are covered with assets lifted from poster designs i made in 2017.@Bungie @josephacross pic.twitter.com/0Csbo48Jgb — N² (@4nt1r34l) May 15, 2025

En una entrevista con el Washington Post, la artista mencionó conocimiento de esta falta desde los primeros vistazos del título, pero no fue hasta el lanzamiento de la versión Alfa que pudo corroborar sus sospechas.

Por parte de la desarrolladora reconocieron el uso inautorizado de las obras y respondieron con disculpas. Explicaron que no conocían la situación previamente y que las texturas fueron incluidas por un ex trabajador de la empresa, además de que se pondrían en contacto con la artista para aclarar la situación.

We immediately investigated a concern regarding unauthorized use of artist decals in Marathon and confirmed that a former Bungie artist included these in a texture sheet that was ultimately used in-game. — MarathonDevTeam (@MarathonDevTeam) May 16, 2025



Todo pudo haber quedado como un simple descuido de supervisión, pero Bungie ya contaba con antecedentes previos de plagio a otros artistas.

En septiembre del año pasado, el usuario Tofu Rabbit también hizo pública su molestia tras el lanzamiento de un juguete Nerf, en colaboración con Destiny 2, donde se usó su diseño publicado en 2015.

Hey @Bungie @BungieHelp @DestinyTheGame @A_dmg04 @Cozmo23 @DestinyComArt soo, the NERF ace of spades DIRECTLY lifts a commission i did in 2015. This is not “similar” or a coincidence, you can see my same brush strokes and scratches/smudges. Original: https://t.co/GobNslptoI pic.twitter.com/zQoYEbfdGV — Tofu 🏳️‍⚧️ Bunny (@Tofu_Rabbit) September 11, 2024

A tan solo meses del lanzamiento de esta nueva apuesta de Sony —que adquirió a Bungie en 2022— peligra por la recepción de los usuarios, quienes manifiestan a través de redes sociales sus molestias sobre el actuar de la histórica compañía que le dio vida a juegos como Halo 3 y Destiny.