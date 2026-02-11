Insider anticipa nuevo tráiler de GTA 6 en agosto y una campaña de marketing concentrada en solo tres meses previo al lanzamiento

Tom Henderson, de Insider Gaming, sostuvo que Rockstar Games podría lanzar el próximo avance antes de la presentación de resultados de Take-Two. El estreno del juego se mantiene fijado para el 19 de noviembre.

Un nuevo rumor reavivó la expectativa en torno a Grand Theft Auto VI.

El periodista Tom Henderson, editor de Insider Gaming y habitual fuente de filtraciones en la industria, afirmó que Rockstar Games podría publicar un nuevo tráiler del esperado título durante la primera semana de agosto.

Según comentó en un podcast del medio citado, el avance se lanzaría “el día antes o el mismo día” de la próxima presentación de resultados financieros de Take-Two Interactive, casa matriz de Rockstar. El movimiento replicaría la estrategia utilizada en mayo de 2025, cuando el estudio liberó material promocional poco antes de informar a sus inversionistas.

De cumplirse esa proyección, el calendario dejaría solo tres meses de campaña formal antes del estreno del juego, programado para el 19 de noviembre.

En su último reporte financiero, Take-Two confirmó que la fecha de lanzamiento no ha sufrido cambios. Su director ejecutivo, Strauss Zelnick, indicó que las actividades de marketing comenzarían en verano, aunque en intervenciones anteriores ha señalado que la estrategia podría concentrarse “bastante cerca del lanzamiento”.

Mientras tanto, la expectativa sigue en aumento. Proyecciones de la industria estiman que GTA 6 podría superar los 40 millones de copias vendidas en su primer año, impulsado por el alto nivel de interés entre usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series.