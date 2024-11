Tras ser llamado “un infierno de pedófilos”: Roblox añade controles parentales y restringe chats para menores de 13 años

(EFE).— La empresa de videojuegos Roblox anunció este lunes que añade controles parentales y restringe chats para los menores de 13 años después de que se acusara a la empresa de no tener suficiente seguridad infantil.

“Estamos introduciendo actualizaciones importantes en las protecciones integradas para nuestros usuarios más jóvenes y herramientas fáciles de usar para brindar a los padres y cuidadores más control y claridad”, anota la empresa en un comunicado.

Ahora los padres podrán vincular sus cuentas a la de sus hijos, lo que les permitirá establecer límites de uso diario y bloquear el acceso a tipos de juegos específicos, entre otras cosas.

“Los padres ahora pueden acceder a los controles parentales desde sus propios dispositivos en lugar de hacerlo desde el dispositivo de su hijo y monitorear el tiempo que su hijo pasa frente a la pantalla”, anota la misiva.

Otra limitación anunciada es que los usuarios menores de nueve años solo podrán acceder a juegos con etiquetas de contenido “mínimo” o “suave”, a menos que un padre o tutor le otorgue permiso.

En lo que refiere a los chats, los usuarios menores de 13 años no podrán enviar mensajes directos a jugadores fuera de los juegos o experiencias en Roblox.

Además, necesitarán el permiso de los padres para poder enviar mensajes directos dentro del juego, aunque este cambio no se implementará por completo en toda la plataforma hasta el primer trimestre de 2025.

Estos cambios se dan después de que Bloomberg indicara en un artículo como personas con tendencias pedófilas usaban el chat para comunicarse con menores, y que un informe de Hindenburg Research describiera a Roblox como “un infierno de pedófilos”.

No obstante, la compañía de videojuegos ha negado estas acusaciones y dice que las nuevas protecciones se planearon antes del informe.

Roblox tenía 88,9 millones de usuarios diarios a finales de septiembre, de los cuales el 40% eran menores de 13 años.

New parental controls are live on Roblox. You can set screen time and spending limits, manage your child’s communication settings, and control the type of content your child can access. Learn more: https://t.co/kY5QcZqyii pic.twitter.com/xtBtn1XJW5

— Roblox (@Roblox) November 18, 2024