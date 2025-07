Huawei lanza en Dubai la nueva serie Pura 80, su línea insignia en fotografía: ¿Cuáles son sus novedades?

En un evento global en Dubai, Huawei anunció el lanzamiento de la nueva serie HUAWEI Pura 80, su línea insignia en fotografía que busca “redefinir los límites de lo posible en cámaras de smartphone”.

La nueva HUAWEI Pura 80 Pro cuenta con una Cámara de Ultra Iluminación de 1 pulgada, diseñada para maximizar la captura de luz y operar incluso en condiciones de baja iluminación, además de una cámara Ultra Chroma, que promete garantizar una reproducción precisa del color

En tanto, el HUAWEI Pura 80 Ultra incorpora una Cámara Telefoto Dual Alternable, que combina un sensor de gran tamaño con versátiles distancias focales de 3.7x y 10x, ideal para retratos cinematográficos y primeros planos, según la compañía “con gran nitidez y profundidad de campo”.

