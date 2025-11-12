Certificación suiza destaca línea de Honor tras superar más de un millón de pruebas de resistencia en el dispositivo

El modelo fue evaluado por la empresa SGS, que le otorgó una calificación de cinco estrellas por su desempeño estructural.

La empresa suiza SGS, reconocida internacionalmente por sus procesos de certificación industrial, otorgó al HONOR 400 Smart una calificación de cinco estrellas en su programa Premium Performance de resistencia.

El resultado llega tras un proceso de evaluación que incluyó más de un millón de pruebas físicas para medir la durabilidad del dispositivo en condiciones extremas.

Según el informe de SGS, el modelo fue sometido a caídas desde dos metros de altura, impactos con placas de acero, exposición a temperaturas entre -20°C y 55°C, así como miles de pruebas de uso cotidiano: 800 mil pulsaciones en pantalla, 210 mil en botones físicos y 15 mil inserciones en puertos USB. Pese al estrés de los ensayos, el equipo mantuvo su funcionamiento y estructura intactos.

El HONOR 400 Smart también fue evaluado bajo la norma IP65, que certifica resistencia al polvo y al agua, y superó pruebas de inmersión controlada de hasta un minuto. La firma SGS calificó el desempeño del equipo como “superior a los estándares promedio de la industria móvil”.

En el sector tecnológico, este tipo de certificaciones ha ganado relevancia por el creciente interés de los consumidores en equipos más duraderos y sostenibles. Según especialistas, la tendencia apunta a prolongar la vida útil de los smartphones y reducir la generación de residuos electrónicos.

Desde la marca indicaron que la evaluación busca “establecer un nuevo estándar de durabilidad” para sus próximos modelos, en un contexto donde las pruebas de laboratorio comienzan a tener un peso cada vez mayor en las decisiones de compra.