Mapa interactivo de Hollow Knight Silksong: No te pierdas más

La esperada secuela de Hollow Knight ya está disponible y la comunidad de gamers ha desarrollado una herramienta en línea para localizar todos los secretos, jefes y objetos del vasto mundo de Telalejana.

Tras años de espera, la llegada de Hollow Knight: Silksong ha desatado una ola de entusiasmo en la comunidad de videojuegos. Con el título ya en manos de los jugadores, la exploración del reino de Telalejana ha comenzado a revelar sus múltiples secretos, y una nueva herramienta interactiva promete facilitar el camino hacia el 100% de la progresión.

El mapa interactivo, creado por fanáticos para fanáticos, ya se ha posicionado como un recurso esencial para quienes buscan descubrir cada rincón del juego. Esta herramienta digital permite filtrar elementos específicos, facilitando la búsqueda de coleccionables y zonas ocultas sin necesidad de recurrir a extensas guías.

Descubre todos los secretos de Telalejana

La principal utilidad de este mapa es su capacidad para destacar puntos de interés cruciales para la historia y la exploración. Los jugadores podrán localizar fácilmente la ubicación de los fragmentos de máscara, esenciales para aumentar la salud de la protagonista, Hornet. También permite encontrar las pulgas, una misión secundaria clave que requiere rescatar a estas criaturas dispersas por todo el mundo.

Además, la plataforma online identifica la posición de los bancos de descanso, los métodos de viaje rápido y las localizaciones de los jefes. Incluso, marca con precisión la entrada a niveles secretos y zonas principales, un recurso invaluable para quienes se hayan perdido en el intrincado diseño del mapa. Dada la reciente liberación del juego, algunos puntos aún se encuentran en actualización y aparecen marcados con un ícono de interrogación, los que serán completados a medida que la comunidad de gaming siga avanzando.

Mira el sitio completo aquí.