Hollow Knight: Silksong sigue rompiendo récords y se convierte en un éxito global en su debut

El esperado videojuego de Team Cherry, secuela del aclamado metroidvania de 2017, superó los 500.000 jugadores simultáneos en Steam a solo horas de su lanzamiento, ubicándose entre los títulos más jugados de la historia.

Tras años de espera, el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno instantáneo y en uno de los videojuegos más jugados en la historia de la plataforma Steam.

El título, desarrollado por el pequeño estudio australiano Team Cherry, debutó con un éxito arrollador que ha captado la atención de la industria global.

A tan solo tres horas de su estreno, Silksong alcanzó la impresionante cifra de más de 500.000 jugadores simultáneos en Steam, según datos de SteamDB.

Este hito lo catapultó directamente al puesto 18° de los juegos con más usuarios concurrentes en la historia de la plataforma de Valve, superando a reconocidos títulos como Call of Duty, Fallout 4 o Among Us.

Un esperado regreso a un universo de culto

La secuela del aclamado Hollow Knight, lanzado originalmente en 2017, no solo ha conquistado a la audiencia con su masiva base de jugadores, sino que también ha recibido una abrumadora aprobación por parte de la crítica y el público.

En la tienda digital, el juego ostenta un 98% de reseñas positivas, consolidando el estatus de la franquicia como un referente del género metroidvania.

Silksong está disponible en múltiples plataformas, incluyendo PlayStation, Xbox, Switch y PC, y su éxito confirma el poder de una comunidad de jugadores que esperó pacientemente por su lanzamiento.

El juego también se ha estrenado directamente en el catálogo de Game Pass, ofreciendo a los suscriptores acceso desde el primer día, lo que sin duda ha contribuido a su explosivo arranque.