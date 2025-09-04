Lanzamiento de “Hollow Knight: Silksong” provoca caída de Steam y Xbox

La alta demanda por el esperado videojuego de Team Cherry colapsó momentáneamente los servidores de las principales tiendas online, afectando a miles de jugadores alrededor del mundo.

El lanzamiento del aclamado videojuego Hollow Knight: Silksong ha causado un impacto masivo en la industria, llevando al colapso de las plataformas online de Steam y Xbox en distintas partes del mundo.

Diversos reportes de usuarios y gráficos de monitoreo de servicios indican que la alta demanda generada por la llegada del título provocó interrupciones en los servidores.

La caída se registró alrededor de las 7:00 a.m. (hora del Pacífico en Estados Unidos), coincidiendo con el momento en que el juego fue puesto a la venta a nivel global.

El peak de la demanda de los jugadores por descargar o acceder al título fue tan significativo que sobrepasó la capacidad de las infraestructuras de ambas tiendas digitales, un fenómeno que demuestra la enorme expectativa generada por este juego.

De acuerdo con el editor de The Verge, Tom Warren, la situación se replicó en otras plataformas como la eShop de Nintendo y la PlayStation Store, lo que sugiere que la demanda fue generalizada y afectó a la mayoría de las tiendas de videojuegos online.

Precio y disponibilidad del juego

El juego, desarrollado por Team Cherry, tiene un precio de $10.500 pesos chilenos en la tienda de Xbox y se encuentra disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, una ventaja para los suscriptores de este servicio.

En el caso de Steam, el juego está a la venta por $10.500 pesos chilenos, con la opción de adquirirlo junto a su banda sonora con un 20% de descuento (13.840)

La situación de los servidores colapsados se está normalizando progresivamente a lo largo del día. Se espera que el juego, que ha sido esperado por años, cumpla con las altas expectativas de la comunidad de jugadores que con su entusiasmo, han demostrado el impacto que puede tener un lanzamiento de esta magnitud en la industria.