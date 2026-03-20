Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla

La herramienta opera en 200 países o territorios y funciona en español, procesando solicitudes con lenguaje propio.

Google expandió su función “Ofertas de vuelos” dentro de Google Vuelos a más de 200 países y territorios. La herramienta, que usa inteligencia artificial generativa basada en Gemini, busca ayudar a los usuarios a encontrar pasajes aéreos baratos sin necesidad de filtros o combinaciones de fechas.

Además, se le permite al usuario encontrar vuelos con sus propias palabras. El usuario puede escribir frases como “busco una escapada romántica a la playa en noviembre” y la IA interpretará la solicitud, identificará destinos, buscará fechas acordes y mostrará los resultados ordenados de más barato a más caro, comparando con precios históricos.

La función procesa datos en tiempo real con más de 300 aerolíneas, por lo que se puede encontrar, rastrear y reservar destinos.

¿Cómo se usa?

La herramienta está disponible en español y América Latina recibió despliegue prioritario. Los usuarios pueden acceder desde la página principal de Google Vuelos o desde el menú “Ofertas de vuelos” tanto en celular como computador.

Dentro de Google Vuelos se puede cotizar manualmente o se puede acceder a la función con IA desde el siguiente apartado.

En esta sección de puedes hacer búsquedas naturales como: “Encuentra vuelos económicos para esquiar en Estados Unidos en diciembre” o “necesito un viaje de una semana para ver los mercados navideños en Europa con vuelos directos”.