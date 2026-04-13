Hackers amenazan con filtrar datos de Rockstar Games tras fallar negociaciones: Empresa descarta impacto en GTA 6

El grupo ShinyHunters aseguró que divulgará la información obtenida tras un ciberataque, mientras la compañía sostiene que la brecha solo afectó a datos corporativos limitados y no compromete a jugadores.

El grupo de hackers ShinyHunters advirtió que publicará los datos obtenidos en el reciente ciberataque contra Rockstar Games, luego de que la compañía no accediera a sus exigencias antes del plazo fijado para este 14 de abril.

La amenaza fue reportada por la BBC y marca una nueva escalada en el caso de ciberseguridad que afecta al estudio responsable de la saga Grand Theft Auto, en medio de la expectación por el desarrollo de GTA 6.

Durante el fin de semana, Rockstar confirmó que se produjo un acceso no autorizado a través de un proveedor externo, aunque aseguró que se trató de “una cantidad limitada de información corporativa no material”. La empresa insistió en que el incidente no ha tenido impacto en sus operaciones ni en los datos de los jugadores.

Pese a ello, el grupo atacante sostiene que divulgará la información obtenida, aunque no ha detallado con precisión el tipo de archivos comprometidos.

Distintos reportes apuntan a que la brecha podría estar vinculada a Anodot, una plataforma de análisis asociada a la infraestructura en la nube de la compañía. En ese escenario, los datos afectados corresponderían principalmente a documentación corporativa, como registros financieros, contratos o planes de marketing, sin incluir material del juego ni información sensible de usuarios.

El episodio ha reactivado las comparaciones con el hackeo de 2022, cuando se filtraron imágenes tempranas de GTA 6 antes de su anuncio oficial. En esa ocasión, el responsable fue posteriormente detenido y condenado en Reino Unido.

Por ahora, Rockstar mantiene su postura de que el incidente actual tiene un alcance acotado, mientras la amenaza de filtración mantiene la presión sobre la compañía a pocos días de que se cumpla el ultimátum planteado por los atacantes.