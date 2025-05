Retraso de GTA VI: ¿Tomarse el tiempo necesario implica desaparecer completamente?

Tras 515 días sin novedades, Rockstar confirmó que GTA VI se lanzará el 26 de mayo de 2026. Más allá del retraso, lo que marca este anuncio es el largo silencio que lo precedió y la desconexión cada vez más evidente entre el estudio y su comunidad.

Han pasado 515 días desde que Rockstar dijo algo sobre Grand Theft Auto VI. Casi un año y medio de rumores, teorías, filtraciones, esperanzas y decepciones. 515 días sin una imagen, sin un dato nuevo, sin un guiño a la comunidad que ha sostenido la espera con paciencia. Hasta hoy.

La compañía por fin habló. Pero no con un tráiler, ni con un adelanto, ni con una invitación a imaginar el juego más ambicioso de la década. Solo con una fecha: 26 de mayo de 2026. Oficial. Definitiva, según ellos. Y aunque muchos se sintieron aliviados, lo cierto es que no hubo lugar para la euforia. Porque cuando se acumula tanto silencio, lo mínimo parece un gesto tibio.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Rockstar, como en ocasiones anteriores, ha priorizado el control absoluto de su relato. Lo hizo con GTA V, lo repitió con Red Dead Redemption 2, y ahora lo lleva al extremo con GTA VI. La estrategia es clara: postergar todo lo posible el momento de admitir problemas, evitar cualquier distracción que altere su plan y minimizar el riesgo ante sus inversores. Pero ese cálculo ha tenido un costo: la desconexión con sus propios jugadores.

El retraso no sorprende. Lo que incomoda es el cómo. Porque si Rockstar sabía que el juego no llegaría en 2025, ¿por qué calló tanto tiempo? ¿Por qué no acompañó la noticia con algo que reavivara la ilusión: una imagen, una escena, un segundo tráiler? ¿Por qué volvió a apostar por el misterio cuando lo que el público pedía era claridad?

No se trata de exigir que un estudio entregue un producto antes de tiempo. Nadie quiere un GTA VI a medio hacer, ni otro lanzamiento arrastrado por parches y contenido ausente. Pero tomarse el tiempo necesario no implica desaparecer. La comunicación también es parte del respeto al jugador. Y Rockstar, esta vez, dejó pasar demasiado.

La buena noticia es que tenemos una fecha. Una concreta, no una ventana ambigua como “primavera de 2026”. Eso da algo de certeza. Pero también abre nuevas preguntas: ¿veremos algo más este año? ¿Habrá otro largo periodo de silencio? ¿O esta vez sí empezará la verdadera campaña?

Lo que está claro es que el estándar ya no puede ser el mismo. Si Rockstar quiere que GTA VI sea el juego que marque los próximos veinte años, también debe empezar a tratar a sus jugadores como una comunidad con la que se dialoga, no como una audiencia que se espera en silencio.

Porque en una industria donde el ruido lo es todo, el silencio prolongado ya no es elegancia: es distancia.