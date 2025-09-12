GTA 6: Filtran parodias de WhatsApp, Uber y OnlyFans a través de registros de dominios

Nuevos registros asociados a Rockstar Games apuntan a que el esperado título incluirá imitaciones de populares apps y sitios de suscripción. El estreno está previsto para mayo de 2026.

El universo satírico de Grand Theft Auto promete volver con fuerza en su próxima entrega. Según el reconocido filtrador Tez2, Rockstar Games habría registrado el 27 de mayo varios dominios que anticiparían nuevas parodias en GTA 6, desde servicios de mensajería y transporte hasta plataformas de suscripción.

Los registros —creados a través de servidores de Take-Two Interactive— refuerzan la hipótesis de que los nombres aparecerán dentro del juego o como sitios ficticios vinculados a su lanzamiento. Entre ellos destacan:

what-up.app

rydeme.app

buckme.app

leonidagov.org

brianandbradley.com

hookers-galore.com

wipeoutcornskin.com

myboyhasacreepycorndog.com

El supuesto “What’s Up”, parodia de WhatsApp, ya había aparecido en filtraciones de 2022. Las imitaciones podrían integrarse en misiones, anuncios o páginas web satíricas, una fórmula que la saga ha explotado desde sus primeras entregas.

Rockstar Games aún no confirma detalles sobre su sátira a las marcas más reconocibles del mundo real, pero la filtración reafirma que el humor ácido seguirá siendo parte esencial del ADN de la franquicia.