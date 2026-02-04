GTA 6 se mantiene para el 19 de noviembre: CEO de Take Two confirma la fecha y arranque del marketing

Strauss Zelnick ratificó que el juego saldrá el 19 de noviembre y que la campaña de Rockstar comenzará en verano. Take Two también destacó récords de visualizaciones de sus tráilers.

Take Two confirmó que Grand Theft Auto VI (GTA VI) mantiene su fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre, según afirmó su director ejecutivo, Strauss Zelnick, durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026.

El ejecutivo también señaló que el marketing de lanzamiento de Rockstar Games comenzará en verano, en un contexto de altas expectativas para el título y con cifras que la compañía calificó como récord en torno a sus tráilers.

Zelnick sostuvo que los planes no han cambiado respecto de la fecha ya comunicada por Rockstar Games.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre y el marketing de lanzamiento de Rockstar comenzará este verano”, afirmó.

Según el reporte, Rockstar Games estableció en noviembre del año pasado una nueva fecha de estreno para la sexta entrega. El juego estaba previsto inicialmente para otoño de 2025 y luego se mencionó un aplazamiento para mayo de 2026, antes de fijar el 19 de noviembre como día de salida.

Récords de los tráilers: 93 millones y 475 millones en 24 horas

Take Two destacó el impacto de los avances del juego en plataformas de video. De acuerdo con la compañía, el primer tráiler, publicado en diciembre de 2023 en YouTube, “rompió el récord del mayor debut de vídeo no musical” con más de 93 millones de visualizaciones en 24 horas.

La empresa también indicó que “el debut multiplataforma del tráiler 2 es el mayor lanzamiento de vídeo de todos los tiempos”, con más de 475 millones de visualizaciones en 24 horas.

En declaraciones a Variety, Zelnick descartó rumores sobre una salida inicial solo en formato online y una edición física recién en 2027. “Ese no es el plan”, aseguró.

El ejecutivo también comentó que Grand Theft Auto V “se mantiene fuerte” en ventas, tras superar los 225 millones de unidades desde su lanzamiento en 2013. Además, mencionó un aumento de 27% en el gasto de jugadores en GTA Online.

Con la fecha ratificada para el 19 de noviembre y el inicio del marketing previsto para verano, Take Two situó el estreno de GTA VI como uno de los hitos que marcarán su año fiscal 2027.