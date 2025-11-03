¿GTA 6 costará 100 mil pesos chilenos?: El debate por su alto precio en redes

El esperado título de Rockstar Games aún no confirma su precio oficial, el informe de una consultora advierte que venderlo a 100 euros —unos $100 mil chilenos— reduciría sus ganancias. Mientras algunos justifican el alza por los años de desarrollo, otros piden mantenerlo accesible para los fans.

El precio de Grand Theft Auto VI sigue generando debate, esto con base en que desde hace meses circula el rumor de que el esperado título de Rockstar Games podría lanzarse a un precio estándar de unos $100 mil pesos chilenos aproximadamente (en su edición base).

Al centro del debate están quienes defienden el tasado que se especula preliminarmente, otras voces lo califican desde ya como una barbaridad de confirmarse. Lo cierto es que la firma estadounidense aún no se ha pronunciado de manera oficial al respecto.

Organismos de proyección económica, como la consultora MIDiA Research, ya evalúan el impacto que un producto de estas características podría tener en el rubro del entretenimiento. Así también, analizan qué tan factibles son los precios que se especulan.

En esa línea, el organismo descartó esa posibilidad en términos monetarios y aseguró que el valor óptimo sería de 70 euros, equivalente a cerca de $70 mil pesos chilenos.

Según el informe, elaborado mediante el método Gabor-Granger (utilizado para estimar el precio máximo que los consumidores estarían dispuestos a pagar), vender el juego a 100 euros reduciría tanto las ventas como los ingresos de la compañía. “Nuestra investigación ha determinado que GTA VI generará más beneficios a su precio estándar de 69,99 dólares que a los 100 rumoreados. Lanzarlo a 100 supondría, en realidad, perder dinero”, explicó Perry Gresham, coautor del reporte.

Impresiones dentro de Rockstar Games

El debate sobre el costo también llegó a los propios actores del juego. Jay Klaitz, voz de Lester en la saga, comentó que el desarrollo de GTA VI ha sido extenso y costoso, lo que justificaría un precio elevado. “Terminaron GTA V y comenzaron GTA VI casi inmediatamente. Esto lleva una eternidad… es casi como comprar varios juegos al comprar uno solo”, señaló.

No obstante, el actor también abogó por la accesibilidad que podría tener esta entrega, empatizando con los fans de la saga: “Me gustaría que fuera más asequible para más fans… quizás haya una forma de llegar a un término medio”.

Grand Theft Auto VI tiene su lanzamiento programado para el 26 de mayo de 2026.