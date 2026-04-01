¿Cuánto cuesta el sueño de ser piloto de carreras? Gran Turismo, el simulador que se niega a ser “solo un juego”

La saga de Sony superó recientemente las 100 millones de ventas y cuenta con una comunidad que no ha parado de crecer. Si algo ha sabido demostrar la saga con esta entrega, es que es un simulador realista de carreras camuflado como un videojuego, encantando a todos los que siempre soñaron con ser pilotos de carreras.

¿Cuánto cuesta ser piloto de carreras? ¿Qué tan difícil es plasmar la adrenalina que sienten los mejores pilotos del mundo? Suena a algo imposible en principio, pero la industria de los videojuegos lo ha logrado gracias al diseñador de juegos y piloto de carreras japonés, Kazunori Yamauchi.

Cuando Yamauchi planeó la saga de videojuegos Gran Turismo, tenía claro lo que quería llevar a las consolas que se encontraban en millones de hogares. Un simulador realista de carreras, no un videojuego.

Haciendo referencia a la categoría Gran Turismo (GT), que consiste en autos de calle modificados para el deporte motor, Yamauchi lanzó en 1997 el primer videojuego de la saga para PlayStation 1, que acabó superando las diez millones de copias vendidas.

Hasta la fecha, han sido nueve las entregas de Gran Turismo, siendo GT7 la última en salir en marzo del 2022, que cuenta con más de dos millones de jugadores activos cada mes. A lo largo de toda la saga, Gran Turismo ha vendido en total más de 104 millones de juegos en todo el mundo, posicionándose como la tercera serie de juegos de carreras más vendida de la historia, por detrás de Mario Kart (+211.000.000) y Need for Speed (150.000.000).

Gran Turismo: Automovilismo en su máxima expresión

Gran Turismo no es como otros juegos de carreras, no escapas de la policía como en Need for Speed, o compites en carreras callejeras como en Forza Horizon, sino que pilotas en pistas profesionales como la interminable recta de Mulsanne en Le Mans, los interminables bosques del infierno verde en Nürburgring, la curva EAU Rouge en Spa-Francorchamps, el óvalo de Daytona o en las vistas despampanantes del Monte Fuji.

Aunque no cuenta con pilotos licenciados como los juegos de Fórmula 1 u otras entregas basadas en ciertas categorías que tienen a todos los pilotos de la parrilla y que logran emocionar a los jugadores por correr rueda a rueda junto a los mejores corredores del mundo, Gran Turismo se enfoca en la experiencia del automovilismo puro.

Hiperautos, Resistencia, Fórmulas, Rally, Gran Turismo lo tiene

Diversos factores se toman la pista, los neumáticos, su desgaste, el clima dinámico, que puede ser impredecible en algunas pistas, la gestión del combustible, ya que puedes quedarte sin gasolina en plena vuelta, la modificación mecánica con todos los detalles que puedes imaginar y la personalización de la apariencia de tus autos y tu piloto.

Gran Turismo no ofrece nada de saltar rampas, volar por edificios con un auto en llamas ni competir en carreras callejeras. Está pensado para los amantes de las carreras de Gran Turismo, Resistencia, Rally, Fórmula 1, Drift y Drag.

El mayo coleccionista del mundo: El objetivo de Gran Turismo

A diferencia de otros juegos ambientados en el deporte motor, donde el objetivo del jugador ganar campeonatos, Gran Turismo te deja en claro cuál es la meta: coleccionar todos los autos del juego.

Su sistema de colección ha cautivado a jugadores en todo el mundo. Lo que se hace a través de misiones y créditos obtenidos en cada carrera, donde las recompensas pueden ser autos, monedas virtuales o ruletas en las que puedes obtener grandes premios.

GT7 tiene un abanico enorme de licencias, tanto en pistas como en marcas, que van desde las legendarias Ferrari, Mercedes-Benz, McLaren, Nissan, Ford, pasando por nuevas marcas de autos eléctricos como Tesla, Xiaomi y Afella, hasta los ya reconocidos Vision Gran Turismo.

¿Qué se puede pilotar en Gran Turismo?

Dentro del juego hay tres opciones para adquirir vehículos, el “Brand Central”, donde las marcas tienen a la venta sus modelos que van desde el 2000 hasta los más recientes del 2026; también está el concesionario de “Autos Usados”, donde jugadores de todo el mundo ponen a la venta sus vehículos, y se pueden encontrar modelos anteriores al año 2000, por lo que vale la pena echarle un ojo de vez en cuando.

Ahora, la tercera opción es el concesionario de “Autos Legendarios”, aquí es donde los desarrolladores han enganchado a los jugadores. En el Brand Central puedes adquirir un McLaren P1 GTR, un Lamborghini Veneno o un Ferrari FXX K ’14, donde cada uno como mucho puede costar máximo 4.000.000 de créditos, algo así como tres horas de juego, pero en Autos Legendarios, algunos llegan a los 20.000.000, lo que requiere más de 12 horas, pero sin duda vale la pena.

Los fanáticos de las carreras de Le Mans pueden juntar créditos para adquirir autos como los Ford GT40, Ferrari P4 330, Porsche 917K, Mercedes Sauber C9 o el Jaguar XJR-9. Los seguidores de la F1 tienen a su disposición el McLaren MP4/4 de Ayrton Senna. O los amantes de autos en general tienen como opción los McLaren F1 1994, Porsche 911 GT1 Straßenversion o el Alfa Romeo 8C 1938. Demostrando que hay para todos los gustos.

Gran Turismo es realista como pocos, pero tiene algunas fallas como muchos

A pesar de contar con una enorme cantidad de credenciales y ser de los simuladores más realistas creados hasta la fecha, GT7 no quedó exento de fallas.

En el afán por ofrecer muchas pistas a los jugadores, los desarrolladores crearon pistas ficticias, dejando de lado algunas icónicas que podrían haber estado, ya sea Silverstone, Hockenheim o Mónaco.

De igual manera, las físicas de los choques dejan bastante que desear en lo visual, es cierto que en aspectos de rendimiento sí se siente una pérdida de velocidad o agilidad en el manejo, pero visualmente no se ven daños realistas como en otras entregas del rubro.

Asimismo, el sistema de créditos para coleccionar autos puede ser tedioso y limitado, puesto que algunos eventos entregan muchos más créditos que otros y fuerzan al jugador a correr la misma carrera con el fin de acercarse al auto que desea comprar.

En esa línea, los eventos tienen especificaciones establecidas, que llevan a los jugadores a no poder usar todos los autos de su garaje en el evento que les permite obtener más créditos.

¿Qué viene para Gran Turismo?

GT ofrece una experiencia de carreras del más alto nivel, y de complementarlo con un PS VR2 y un volante, se convierte en un simulador que de no ser por el viento en la cara, es igual a la realidad.

La entrega del 2022 te hace mirar el panorama completo de una carrera, no tienes un estratega que te avise si viene una lluvia, si se te está acabando el combustible o que tus neumáticos ya no aguantan más. Todo depende de ti y de controlar factores que van más allá de simplemente acelerar.

Si buscas una experiencia más simple, GT7 puede ser complicado, pero si eres un amante nato del deporte motor, Gran Turismo es la saga que busca acercarse más a la realidad.

Aunque de momento la saga no ha anunciado el lanzamiento de su próxima entrega, se cree que se esperará al lanzamiento de la PlayStation 6 para estrenarlo. Mientras siguen llegando actualizaciones y contenido a GT7, parece que seguirá siendo la cúspide de la simulación de carreras.