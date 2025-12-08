¿Cuándo son los GOTY 2025?: Fecha, hora y dónde ver la gala de The Game Awards
Por Michel Nahas Miranda
08.12.2025 / 11:29
La ceremonia de Geoff Keighley se realizará el 11 de diciembre y por primera vez tendrá transmisión en Amazon Prime Video, además de Twitch y YouTube.
The Game Awards 2025 entra en su cuenta regresiva. La ceremonia que entrega el Premio al Mejor Juego del Año (GOTY) se prepara para una nueva edición, nuevamente conducida por Geoff Keighley y cargada de anuncios, tráilers y estrenos del mundo gamer. Este año, además, incorpora una novedad importante: la transmisión llegará por primera vez a Amazon Prime Video.
El evento se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá seguirse en directo a través de Prime Video, junto con los canales oficiales de The Game Awards en Twitch y YouTube.
¿Cuándo son los GOTY 2025?
The Game Awards 2025 se celebrarán la madrugada del jueves 11 al viernes 12 de diciembre.
Horario de The Game Awards 2025
La ceremonia comenzará a las 01:30 horas (CET). Estos son algunos de los horarios confirmados:
- España (Península y Baleares): 01:30
- España (Islas Canarias): 00:30
- Chile: 19:30
- Argentina / Uruguay: 20:30
- Colombia / Perú / Ecuador / México: 18:30
- Estados Unidos (PT): 16:30
- Estados Unidos (Washington D.C.): 19:30
¿Dónde ver The Game Awards 2025?
La gala estará disponible en:
- Amazon Prime Video (por primera vez)
- Twitch de The Game Awards
- YouTube oficial del evento
Juegos nominados al GOTY 2025
Estos son los seis candidatos al premio más esperado de la noche:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2